ベトナム FDI誘致のライジングスター

記事によりますと、ベトナムのFDI誘致は継続的な成長を遂げています。2023年には、前年比32%増にあたる366億米ドルを誘致しており、近年で過去最高を記録しました。



ベトナムが注目される理由として、いくつかの点が挙げられています。顕著な経済成長はその一つです。ベトナム経済は、堅調な消費、輸出、投資に支えられ、今後も年間5％〜6%の成長が見込まれています。また、政治的な安定性は、新興市場では珍しい予測可能な環境をもたらしています。

もう一つの理由は、ベトナムが人口動態においても優位性を持っていることです。約5300万人の労働力人口と平均年齢34歳という熟練した若い労働力は、エレクトロニクスや繊維産業といった労働集約型産業にとって、ベトナムを魅力的な選択肢にしていると評価されています。

そして、記事は結論として、ベトナムは経済のダイナミズム、コスト優位性、そして戦略的な政策によって優位に立っていると述べています。ハイテク投資を呼び込み、グローバルサプライチェーンに統合する能力が、ベトナムを東南アジアにおけるFDIのリーダーへと押し上げているということです。

