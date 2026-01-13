ベトナム 米国との関係を多分野でさらに拡大

席上、国家主席は、ナッパー大使がベトナムでの任期を多くの成果とともに成功裏に終えたことを祝意をもって評価しました。

また、ナッパー大使の在任期間中におけるベトナムとアメリカ関係の主な成果を振り返り、両国がベトナムの外交政策において最高水準の協力枠組みである「包括的な戦略的パートナーシップ」へ関係を格上げしたことを挙げました。

会見の様子

さらに、ルオン・クオン国家主席は、過去1年間に自然災害の被害を受けたベトナムの各地に対し、アメリカ政府および在ベトナムアメリカ大使館が200万ドル以上の支援を行ったことに感謝の意を表しました。国家主席は、ベトナムが独立・自主、多角化・全方位の外交路線を一貫して堅持し、国際社会の信頼できる友人であり、責任ある積極的な一員であると強調しました。

その上で、ベトナムはアメリカとの関係を重視しており、政治・外交、経済・貿易、安全保障・国防、教育、人的交流、科学技術、人道支援、戦争被害の克服など、幅広い分野で、より実質的かつ深化した関係の発展を引き続き望んでいると述べました。

一方、マーク・ナッパー大使は、ベトナムとアメリカの包括的な戦略的パートナーシップが今後も力強く発展し、過去を乗り越え、未来へ志向する国際関係の模範であり続けるとの認識を示しました。大使は、どのような立場にあっても、二国間、地域、国際の各レベルにおいて両国関係のさらなる発展に貢献していく考えを表明しました。

