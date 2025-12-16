ベトナム 年間外国人観光客2000万人目を迎える

ポーランド国籍のカロリナ・アグニェシュカ・ムスクスさんは、LOTポーランド航空の便でフーコックに到着し、ベトナムを訪れた年間2000万人目の外国人観光客となりました。式典では、文化・スポーツ・観光省およびアンザン省の関係者から花束や記念品が贈られ、ムスクスさんは喜びを語りました。

(テープ)

「このような温かい歓迎を本当にありがとうございます。とても光栄で、感動のあまり涙が出そうです。今日は忘れられない一日です。美しい景色と親切な人々にあふれたベトナムを訪れることができ、とても幸運だと感じています」

年間外国人観光客数が2000万人に達したのは、ベトナム観光業が発足して以来65年で初めてで、観光産業の力強い回復と国際市場への本格的な再統合を示す重要な節目となります。

式典で、ホー・アン・フォン文化・スポーツ・観光次官は、2000万人の達成は、ベトナムが「安全で、親しみやすく、魅力と体験価値に富んだ観光地」として、国際的な信頼を高めている証だと強調しました。

（テープ）

「これは非常に大きな成果です。長年にわたる粘り強い努力の結果であり、ベトナム観光は国の発展をけん引する重要な経済分野の一つとして、新たな発展段階に入っています」

今回の式典が行われたフーコックは、ベトナムを代表する海洋リゾート観光の拠点で、2027年にAPEC＝アジア太平洋経済協力会議が開催される予定です。

(VOVWORLD)