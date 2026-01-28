ベトナム 国際法と国連憲章に基づく平和への取り組みを支持

「国際的な法治の再確認：平和、正義、多国間主義を強化する道」をテーマに行われた今回の討論会は、2026年1月の議長国であるソマリアが主宰しました。

この討論会に出席したベトナム国連代表部のグエン・ホアン・グエン臨時代理大使は、国際平和と安全を保障するための絶対条件として、国際法、特に国連憲章の遵守を強調しました。

また、グエン臨時代理大使は「すべての国家は、自らが加盟する条約に基づく義務を完全に履行しなければなならない。紛争は平和的手段によって解決されるべきであり、武力による威嚇や行使は断じて許されず、外交的・法的プロセスが尊重されるべきである」と明らかにしました。

さらにグエン氏は、多国間主義と国際的な法の支配、そして地球規模の課題解決における国連の中心的な役割に対し、ベトナムが改めて強力にコミットすることを表明するとともに、ベトナムが法治を確保し、国連憲章に合致する形でのあらゆる紛争解決や平和構築への努力・提案を支持することを再確認しました。

最後に、ベトナム代表は「責任ある国際社会の一員として、ベトナムは常に他の加盟国やパートナーと手を携え、すべての国と人々にとって公正で安定し、繁栄した世界を築くために貢献する準備がある」と締めくくりました。

(VOVWORLD)