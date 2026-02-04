ベトナム 企業統治の新たな指針公表

この原則は、企業統治に関する法令の変更を反映し、全面的に見直されたものです。



特に重視されているのが、情報開示と透明性の向上です。企業に対し、経営体制やリスク管理方針、企業価値に長期的な影響を与える要因について、より詳しい情報開示を求めています。

また今回の改定では、気候変動への対応や環境・社会問題など、持続可能な開発に関する内容が大幅に強化されました。これは、責任ある企業統治を目指す世界的な潮流を反映したものです。

国家証券委員会のグエン・ホアン・ズオン副委員長は、この原則の意義を次のように説明します。

「この原則は単に法令遵守を支援するだけでなく、企業が実質的に統治の質を高めるための実践的なツールとなります。ベトナム企業の信頼性を高め、ASEAN地域におけるベトナムの証券市場の地位向上につながることを期待しています」

国家証券委員会は、この新しい指針によって、透明で公正、そして持続可能な証券市場の構築を進める方針です。

国内外の投資家からの期待が高まる中、ベトナム企業の企業統治がさらに向上することが期待されています。

