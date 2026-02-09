ベトナム デジタル化推進の競争運動発足

首相は政府庁舎で開かれた式典で、「イノベーションと科学技術の発展、デジタル変革とグリーン変革」、それに「民間企業の発展と国営企業の効率化」という2つの競争運動を始めると宣言しました。



式典はハノイの政府庁舎のほか、全国34の省と市をオンラインで結んで行われました。

チン首相は、「科学技術とイノベーション、デジタル化とグリーン化こそが、国の戦略的自立への最も早く確実な道だ」と強調しました。チン首相は、今回の運動は先月開かれた第14回党大会の決議を実行に移すための取り組みと位置づけられているとし、次のように語りました。

（テープ）

「国民一人ひとりが競い合い、決意を行動に移し、日々の仕事を通じて国の発展に貢献していく。そうすることで、ベトナムを豊かで文明的な、繁栄した国へと発展させていきたい。私はここに、『イノベーションと科学技術の発展、デジタル変革とグリーン変革』、そして『民間企業の発展と国営企業の効率化』という2つの競争運動を発足させることを宣言します。スローガンは『デジタル化で弾みをつけ、グリーン化を広げ、企業が躍進し、国が飛躍する』です。この運動は、国民の愛国心と、自らの力で国を強くしていこうという決意を示すものです」

チン首相は各地方や関係機関に対し、具体的な目標と責任者、期限を明確にして、ただちに運動を展開するよう指示しました。

(VOVWORLD)