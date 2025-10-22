ベトナム デジタルインフラへ投資を集中

国家デジタルトランスフォーメーション・プログラムを実施してから５年後の現在、重要な成果を達成しました。デジタルインフラは力強く発展し、ブロードバンド通信ネットワークは全国の村の99%をカバーしています。モバイル・インターネットの速度は世界で20位にランクされ、5Gネットワークの展開も開始されています。

デジタル政府とオンライン公共サービスも目覚ましい進歩を遂げ、市民によるオンライン公共サービスの利用率は大幅に増加し、完全オンラインでの処理ファイル数は2019年と比較して9倍にあたる約40%に達しました。国連によるベトナムのデジタル政府ランキングも、2022年に行われた前回の公表の時より15ランク上昇しました。

デジタルトランスフォーメーションプログラムは、経済発展の推進にも大きくに貢献しています。2024年の情報通信技術産業の収益は約1180億米ドルに達し、現在、デジタル経済はGDPの約14～15%を占めており、今年中にGDPの20%という目標に向かって進んでいます。

イベントでグエン・チー・ズン副首相は次のように強調しました。

（テープ）

「デジタルインフラへ投資を集中しなければなりません。その中には、データセンターや通信インフラなどのハードインフラと、デジタルプラットフォームや国家データベースなどのソフトインフラの両方に関心を払う必要があります。デジタルアイデンティティの普及を強化し、2026年までに成人全員がデジタルアイデンティティと公共サービスのアカウントを持つことを目指します。」