ベトナム･ダクラク省 違法漁業の取り締まり強化 ＥＣ「イエローカード」解除めざす
ベトナムは2017年、EU側からIUU漁業対策が不十分として「イエローカード」の警告を受けており、解除に向けた取り組みが続いています。今回の検査を前に、中部のダクラク省では取り締まりをさらに強化しています。
同省には現在、2,500隻を超える漁船が登録されており、すべての船に航行監視装置が搭載されています。出入港の管理も100%実施されているということです。省警察のヴォー・ズイ・トゥアン大佐は次のように述べています。
「沿岸12の地区・村の警察に対し、国境警備隊と連携してIUU違法漁業の取り締まりを行うよう指示しました。特に遠海漁船が法律に従って適切に管理されるよう、イエローカード解除に向けて引き続き取り組みます。」
地元の漁業者たちもこうした取り締まりを支持しています。
（テープ）
「規定を守らない者への対処に皆も同意しています。厳正にやらなければなりません。」
（テープ）
「厳正にやるのは当局だけでなく、国民全員の責任でもあります。一部の人間の利益のために国全体に影響が及ぶことはあってはなりません。」
(VOVWORLD)