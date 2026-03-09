ベトナム･ダクラク省 違法漁業の取り締まり強化 ＥＣ「イエローカード」解除めざす

ベトナムは2017年、EU側からIUU漁業対策が不十分として「イエローカード」の警告を受けており、解除に向けた取り組みが続いています。今回の検査を前に、中部のダクラク省では取り締まりをさらに強化しています。

同省には現在、2,500隻を超える漁船が登録されており、すべての船に航行監視装置が搭載されています。出入港の管理も100%実施されているということです。省警察のヴォー・ズイ・トゥアン大佐は次のように述べています。