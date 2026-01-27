ベトナム：マクロ経済の安定維持、インフレ抑制、主要バランスの確保

会議でチン首相は、2021年から2025年の任期における経済・社会情勢について、重要な成果を達成したと強調しました。2025年の経済成長率は8.02%に達し、今後の飛躍的な発展と持続可能な成長の基盤が築かれました。



首相は今後、重点的な拡張財政政策を継続し、特に二桁成長という目標達成に向けて、適切な税制や手数料政策を実施するよう指示しました。歳入の増加と歳出の節約を図りながら、安全保障、国防、経済成長の原動力、そして社会保障への支出を増やします。

また、公共投資の早期執行を推進し、年初から国家目標プログラムを実施することも求めました。特に鉄道、航空、港湾などの大規模インフラプロジェクトについて、公共投資の執行率100%達成を目指します。行政手続きの簡素化や、大規模・ハイテク外国直接投資の誘致強化も進めます。

市場開発については、チン首相は次のように述べました。



「金市場、株式市場、不動産市場、土地・住宅取引市場など、すべてをデジタル化します。全ての分野でデータベースを構築し、それに基づいて健全で安全、透明性の高い市場を発展させます。ホーチミン市とダナン市に国際金融センターを遅くとも2026年2月9日までに開設し、資本市場の拡大を図ります。」

チン首相は、2026年第1四半期から経済・社会発展目標、特に成長目標を達成し、2026年から2030年の期間に向けた勢いをつけることの重要性も強調しました。

