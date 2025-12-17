ベトナム首相、栃木県知事と会見

会見でチン首相は、日本全体、なかでも栃木県と福田知事が、今後もベトナムの国家発展目標の実現に向けて支援と協力を続けることに期待を示しました。そのうえで、栃木県に対し、中小企業を含む県内企業が、同県の強みを持つ分野を中心に、ベトナムへの投資を一層拡大するよう引き続き関心を持ち、後押しするよう要請しました。

あわせて、人材育成分野での協力強化や、栃木県およびベトナム企業のニーズに合った高度人材の育成・受け入れを促進すること、さらに、県内に居住し、学び、働く約9000人のベトナム人コミュニティに対し、引き続き配慮し、良好な生活・就労環境を整えるための実効性ある支援策を講じるよう求めました。

これに対し、福田知事は、栃木県としてベトナムとの協力関係を常に重視しており、特に労働分野での協力や観光交流をはじめ、さらなる協力拡大と共に発展していきたいとの考えを表明しました。また、県内で生活し、働き、学ぶベトナム人にとってより良い環境づくりを進めることで、日越友好協力関係の一層の発展に貢献していくと述べました。

日本側はあわせて、ファム・ミン・チン首相が今後も関心を持って指導・支援し、栃木県とベトナムの関係機関や地方との間で進められている協力プログラムや事業が、より効果的に実施されることへの期待を示しました。

(VOVWORLD)