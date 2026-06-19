ベトナム革命報道、新たな発展段階へ

その中で、トー・ラム書記長・国家主席は、ベトナム革命報道はまったく新しい発展段階に入っていると述べました。デジタル空間は生活に欠かせない要素となり、技術は報道を国民により近づけ、反応をより速く受け取ることを可能にしています。一方で、ネット空間は多くの課題も生み出しています。

トー・ラム党書記長・国家主席、ベトナム革命報道の日101周年を記念し、歴代の国家報道賞受賞者を含む101人の優秀なジャーナリストとの会合で発言（写真：Văn Hiếu/VOV）

トー・ラム書記長・国家主席は、新しいメディア秩序の中で、報道機関はもはや情報発信をほぼ独占する存在ではないと指摘しました。しかし、それは革命報道の役割を弱めるものではありません。情報があふれる時代だからこそ、社会には、何が正しく、何が検証を要し、何が群集心理や意図的な操作なのかを見極める信頼できる情報源が必要だと強調しました。

そのため、報道のデジタル転換は、指導の考え方、編集部のモデル、制作工程、データ管理、内容配信、読者分析、報道経済、職業文化に至るまで、全面的な刷新でなければならないとしています。

トー・ラム党書記長・国家主席、ベトナム革命報道の日101周年を記念し、歴代の国家報道賞受賞者を含む101人の優秀なジャーナリストと懇談（写真：Văn Hiếu/VOV）

トー・ラム書記長・国家主席は、デジタル時代のベトナム革命報道は、政治的本領と技術力、革命の理想と刷新思考、闘争性と人文性、国家への責任と国際統合力を調和させる必要があると強調しました。

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