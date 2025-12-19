ベトナム電機・電子産業のバリューチェーンマップを公表

18日午前、ハノイで、商工省傘下の貿易促進局と大韓貿易投資振興公社（KOTRA）は、ベトナムの電機・電子（E&E）産業を対象とした詳細な分析を踏まえ、「ベトナム電機・電子産業バリューチェーンマップ」と「企業連携ディレクトリ」を公表するセミナーを開催しました。

バリューチェーンマップでは、ベトナムの電機・電子産業における主要7分野で事業を展開する742社を選定・分析し、分野別にバリューチェーンとして再整理するとともに、各企業の詳細情報をディレクトリとしてまとめています。100ページを超える構成で、部品の画像なども掲載されています。

貿易促進局のブイ・クアン・フン副局長は、次のように述べました。

（テープ）

「電機・電子産業のバリューチェーンマップを作成することで、サプライチェーン全体の姿が可視化されます。外資系企業は適切なサプライヤーを見つけやすくなり、ベトナム企業も公式な『産業マップ』に位置づけられることになります。これはこれまで大きく不足していた点です。自社の能力やチェーン上の位置が明確になることで、ベトナム企業は国際協力や技術移転、より大規模な供給ネットワークへの参画機会を広げることができます。このマップは、単なるデータベースではなく、貿易促進、投資誘致、産業発展、国家競争力の強化を支える戦略的な情報インフラです」ベトナム税関局の統計によりますと、電機・電子産業の輸出額は、2024年に1265億米ドルに達し、2025年も11か月間で約1430億米ドルとなり、全国の輸出総額のおよそ3分の1を占めています。ベトナムは現在、世界有数の電子製品輸出国の一つであり、地域における多国籍企業の「戦略的生産拠点」となっています。

