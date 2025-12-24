ベトナム通信社が投票で選んだ２０２５年世界１０大ニュース

気候変動はかつてないレベルに達し、世界各地で深刻な自然災害が発生している。ミャンマーの地震、アジア諸国やカリブ海諸国のスーパー台風や洪水、ギリシャ、カナダ、米国、オーストラリアなどの森林火災などが相次いだ。これらの災害により数千人が死亡し、数百万人の生活が混乱し、２,２００億米ドルの経済的損失が発生した。そのような状況の中、ブラジルで開催された国連気候変動枠組条約第３０回締約国会議（COP３０）では、化石燃料削減に関する合意に至らず、地球温暖化阻止に向けた更なる世界的な取り組みの必要性が浮き彫りになった。

８．ファシズムに対する勝利８０周年を記念

ロシア、中国、そして世界中の多くの国が、ファシズムに対する勝利８０周年を記念し、モスクワの赤の広場や北京の天安門広場での軍事パレードなど、象徴的な行事を開催した。これらのイベントは、ソ連軍と人民の決定的な役割を含む、各国の大きな犠牲によって勝ち取られた歴史的勝利を想起させるとともに、過激主義やネオファシズムを阻止し、平和で安定した持続可能な世界を目指すという国際社会共通の責任についての力強いメッセージとなった。

９．ASEANは東ティモールを１１番目の加盟国として承認



２０２５年１０月２６日に東ティモールが正式にASEANに加盟したことは、域内の結束を強化し、地域協力を拡大するという決意を示す重要な一歩となった。これは、東南アジアのどの国も共通の発展プロセスから取り残されないよう、包括的な共同体の構築に尽力するするというASEANの姿勢を示すものである。新たな加盟国の受け入れは、ASEANが地域および世界規模の課題に対応するための連携を一層強化する原動力ともなる。

１０．難病患者に希望をもたらす遺伝子治療の進歩 英国の医師たちは、先進的な遺伝子治療を用いて、希少な遺伝性疾患であるハンター症候群を患う３歳児の治療に成功した。英国国民保健サービス（NHS）は、遺伝子編集技術CRISPRに基づくCasgevy療法を正式に広く導入し、遺伝子変異によって引き起こされる鎌状赤血球症と遺伝性貧血の患者の治療に適用している。 CRISPRは、欠陥のあるDNA断片を正確に特定し編集することを可能にする画期的な医療技術であり、体内で直接遺伝子を編集するか、体外で細胞を編集してから体内に戻すことで、遺伝性疾患、がん、HIVなどの疾患を治療する可能性を広げている。 （ソース：nnovativegenomics.or）







