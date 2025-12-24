ニュース
ベトナム通信社が投票で選んだ２０２５年世界１０大ニュース
１．米国の報復関税により世界的な貿易摩擦が激化
米国のドナルド・トランプ大統領は４月２日、国内生産を保護するため、ほとんどの輸入品に対して１０～４９％の報復関税を発表した。これにより世界の貿易秩序は混乱し、サプライチェーンが中断し、金価格は記録的に高騰した。各国経済は政策を調整し、貿易協定締結に向けて交渉を推し進めざるを得なくなっている。関税戦争の影響により、米中間の貿易摩擦は２０１８年以来最も深刻な水準に達している。
２．タイとカンボジアの国境紛争が勃発
タイとカンボジアの国境紛争は、５月２８日朝の両国軍の衝突が発生して以来、激化し、二国間関係や地域の安定に深刻な影響を及ぼしている。ASEANと国際社会は外交的解決を推進し、両国は和平協定の締結、共同巡回体制の構築、国境警備の協力や二国間対話の強化を約束するなど進展を見せていた。しかし、この和平協定は度々破られ、専門家は両国間の紛争の歴史から、この協定の脆弱性に警鐘を鳴らしている。
３．世界経済は３.２％の成長が見込まれる
国際通貨基金（IMF）と経済協力開発機構（OECD）は、世界経済が２０２５年に３.２％の成長を達成する可能性があると予測しており、世界的な関税戦争、多くの地域での紛争、米国政府の長期的な閉鎖に直面しながらも、多くの経済圏が高い適応力を示している。
年間を通して、金、原油、株式市場は大きく変動し、特に金価格は米国で１２月２３日の取引で史上最高値の１オンス＝４,５０３.３０米ドルを記録した。
４．人工知能 - グローバル競争の新たな最戦線
人工知能（AI）の競争は爆発的に激化しており、テクノロジー企業は低コストのAIモデルや生成AIを開発し、世界規模で労働力の構造、規模、配分に深い影響を与えている。 AIは単なる技術ではなく、技術力が戦略的優位を左右する新たな地政学的戦線となりつつある。
２０２５年２月にフランス・パリで開催されたAIサミットでは、６１か国が「オープンで、包括的、倫理的」AIの必要性に関する共同声明を採択した。
５．中東における全面的な紛争の激化
中東紛争は全面的に激化し、１２日間（６月１３日から２４日まで）にわたるイスラエルとイランの空爆の応酬、その後、イスラエルによるカタールへの空爆が続き、緊張はレバノンやイエメンへと拡大した。外交的努力の結果、イスラエルとハマスは停戦と人質解放に合意したが、戦略的な思惑や当事者間の不信感により、和平の進展は依然として脆弱で不安定な状況にある。
６．ロシア・ウクライナ戦争の終結に向けた外交努力を推進
ロシアとウクライナの紛争を終結させるため、米国や欧州が和平提案を提示するなど、多くの外交努力が行われている。ドナルド・トランプ米大統領は、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領およびウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領とそれぞれ個別に会談したが、ロシアとウクライナの指導者間の直接交渉はまだ実現していない。一方、戦闘は新たな形態で続き、双方に深刻な被害をもたらしている。
７．世界は記録的な自然災害の一年を経験
気候変動はかつてないレベルに達し、世界各地で深刻な自然災害が発生している。ミャンマーの地震、アジア諸国やカリブ海諸国のスーパー台風や洪水、ギリシャ、カナダ、米国、オーストラリアなどの森林火災などが相次いだ。これらの災害により数千人が死亡し、数百万人の生活が混乱し、２,２００億米ドルの経済的損失が発生した。そのような状況の中、ブラジルで開催された国連気候変動枠組条約第３０回締約国会議（COP３０）では、化石燃料削減に関する合意に至らず、地球温暖化阻止に向けた更なる世界的な取り組みの必要性が浮き彫りになった。
８．ファシズムに対する勝利８０周年を記念
ロシア、中国、そして世界中の多くの国が、ファシズムに対する勝利８０周年を記念し、モスクワの赤の広場や北京の天安門広場での軍事パレードなど、象徴的な行事を開催した。これらのイベントは、ソ連軍と人民の決定的な役割を含む、各国の大きな犠牲によって勝ち取られた歴史的勝利を想起させるとともに、過激主義やネオファシズムを阻止し、平和で安定した持続可能な世界を目指すという国際社会共通の責任についての力強いメッセージとなった。
９．ASEANは東ティモールを１１番目の加盟国として承認
１０．難病患者に希望をもたらす遺伝子治療の進歩
英国の医師たちは、先進的な遺伝子治療を用いて、希少な遺伝性疾患であるハンター症候群を患う３歳児の治療に成功した。英国国民保健サービス（NHS）は、遺伝子編集技術CRISPRに基づくCasgevy療法を正式に広く導入し、遺伝子変異によって引き起こされる鎌状赤血球症と遺伝性貧血の患者の治療に適用している。
CRISPRは、欠陥のあるDNA断片を正確に特定し編集することを可能にする画期的な医療技術であり、体内で直接遺伝子を編集するか、体外で細胞を編集してから体内に戻すことで、遺伝性疾患、がん、HIVなどの疾患を治療する可能性を広げている。
（ソース：nnovativegenomics.or）