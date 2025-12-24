ニュース
ベトナム通信社が投票で選んだ２０２５年ベトナム１０大ニュース
１．組織の合理化により、目標を５年早く達成
組織機構の合理化は中央から地方まで実施され、中央直属機関の３４.９％、党委員会及び党指導部の１００％、省レベルの行政単位の４６％、郡レベルの行政単位の６６.９％が削減され、第１２回党大会の決議１８-NQ/TWに基づく機構改革目標を５年前倒しで達成した。７月１日から、全国３４の省・都市において地方政府の二層制（郡級を廃止）が一斉に実施された。「国家再編」とも言えるこの改革は、新たな発展空間を拡大し、管理モデルからサービス、建設的、国民のためのものへと段階的に移行する大きな転換を示している。
２．党は新時代における戦略的自主性を明確にした
第１４回党大会に提出された政治報告書の草案は、「戦略的自主性」という目標を強調し、予測困難な世界情勢の中で、国家の発展を主体的に計画し、主導し、創造するという戦略的ビジョンを示している。今回の政治報告書草案は初めて、政治報告、社会経済情勢報告、党建設業務総括報告を統合し、その他の草案文書とともに、党組織や党員の意見を経て、VNeIDを通じて直接及びオンラインで約１,４００万件の意見が寄せられた。これに先立ち、２０２５～２０３０年任期の各レベルの党大会は予定より早く開催された。さらに、初めて全国の省・市において、党委員会書記と人民委員会委員長がいずれも地元出身者ではないという体制が実現した。
３．祖国への愛と国家発展への願望を呼び起こす
１９４５年８月革命の成功と９月２日の建国記念日の８０周年、さらに南部解放と国家統一５０周年を記念する軍事パレードと行進が、盛大かつ厳粛に開催された。これらの行事は民族的誇りを広く伝え、国の発展への願望を鼓舞した。記念行事と並行して、「心の中の祖国」「ベトナム人であることの誇り」などの国家コンサートが開催され、映画『赤い雨』は７千億ドンを超える記録的な興行収入を記録し、２０２５年のベトナム映画祭で金蓮賞を受賞した。これらの成果は、２０４５年を見据えた２０３０年までのベトナム文化産業発展戦略を実現するための大きな弾みとなった。
４．過酷で異常な、前例のない自然災害
今年は過去最多となる２１個の台風と熱帯低気圧に見舞われ、そのうち雷雨、竜巻、鉄砲水、地滑りを伴う非常に勢力の強い高速の暴風雨が５回発生し、大規模洪水の頻度が増加し。その結果、４００人以上が死亡または行方不明となり、経済的損失はGDPの０.７～０.８％に相当する約１００兆ドンに上った。特に、タイグエンでの豪雨と洪水、南中部および西原地方での深刻な洪水と地滑り、フエのバクマ山頂では１０月２７日に２４時間降水量が１,７４０ミリを記録、さらに、ホーチミン市、カントー、カマウでは記録的な高潮が発生した。
５．国家を迅速かつ持続可能に発展させるための戦略的決議を実施
政治局は重要分野における戦略的決議を発表し、国民を中心・主体とし、科学技術を最重要の突破口と位置づけ、国有経済を主導的役割に、そして民間経済を中核的役割に据えることで、国家発展の強力な原動力を明確にした。
党の政治的意思から国家の法的枠組み、行政の実行まで一貫した精神の下、第１５期国会第１０回会議では５１の法律と８つの法規範的決議が採択され、これは会期全体の約３０％を占めた。政府も多数の行動計画や法律施行のための指導文書を発布し、国家を迅速かつ持続可能に発展させるための法的基盤を整えている。
６． ベトナムの経済成長はアジアのトップクラス
２０２５年のGDP成長率は約８％、インフレ率は４％未満に抑制され、外国直接投資の実行額は過去５年間で最高となる約２４０億米ドルに達すると予測されている。これは、世界的な関税戦争、地政学的緊張の激化、深刻な自然災害、中央・地方の機構再編という「二重の衝撃」を受ける状況下で、ベトナムが成し遂げた目覚ましい成果を示している。政府は従来の成長原動力の刷新に加え、デジタル経済、グリーン経済、クリエイティブ経済といった新たな成長原動力を推進し、経済の生産性、競争力、そして耐久力の向上を目指している。
７．ハノイ条約 - サイバー犯罪対策に関する世界初の法的枠組み
１０月２５日から２６日にかけて、国連サイバー犯罪防止条約（ハノイ条約）の署名式および首脳会議がハノイで開催され、多くの多国間機関と１１９の国と地域から、計２,５００人以上の代表が参加した。これは、ベトナムの地名が初めて世界的な多国間条約に付けられた歴史的な出来事である。署名式当日には７２か国がハノイ条約に署名し、文書の早期発効に向けた重要な基盤が築かれた。これにより、国境を越え、各国の国内法だけでは十分に制御できないサイバー犯罪の防止、捜査、処理に関する共通の基準が確立される道が開かれた。
８．全国の仮設住宅や老朽住宅を解消するという目標を予定より早く達成
８月末までに、「全国が手を携えて仮設住宅や老朽住宅をなくそう」という競争運動により、３３４,２３４戸の仮設住宅と老朽住宅が解消された。これは、２０２３年１１月２４日付けの党中央委員会の決議第４２-NQ/TWで定められた目標より５年４か月早く、また２０２４年１１月９日付けの首相指令第42/CT-TTgで定められた目標より４か月早く達成されたことになる。これは「党の意志と人民の心」、「民族の情、同胞の義」による特別な国家事業であり、深い人道的価値を有している。
１１月３０日には、南中部および中部高原地域での歴史的豪雨と洪水の直後に、「クアンチュン作戦」が迅速に発動され、被災家庭の住宅再建と修繕が進められた。
９．３,５００キロを超える高速道路が完成
第１３回党大会任期の最終年には、３,５１３Kmの高速道路が完成し、技術的に開通した。これは、２０２５年末までに最低３,０００Kmを開通させるという目標を上回り、２０３０年までに５,０００Kmの高速道路を整備するための基盤を築いた。さらに、地方では１,７００Kmの沿岸道路も完成した。これらの成果は、党中央の強力な指導、各省庁、地方の積極的な取り組み、そして首相の指示の下、施工業者や労働者が「炎天下にも雨天にも負けず」「休日や正月をも休むことなく」働いた精神の結晶である。
１０．ベトナム革命報道１００周年
ベトナム革命報道は１９２５年から２０２５年までの一世紀にわたり形成、発展し、記者たちは思想・文化の戦線における先鋒部隊となり、独立と国家統一の闘争、祖国の建設と防衛に大きく貢献してきた。新時代の任務要求に応えて、ベトナム革命報道は迅速に適応し、思考を大胆に刷新し、技術を習得し、報道手法において画期的な進歩をもたらし、信頼を築き、発展への願望を鼓舞する力としての役割を堅持してきた。
第１５期国会第１０回会議において改正報道法が可決され、デジタル時代における報道の新たな発展に新たな機会が開かれた。