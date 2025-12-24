ベトナム通信社が投票で選んだ２０２５年ベトナム１０大ニュース

組織機構の合理化は中央から地方まで実施され、中央直属機関の３４.９％、党委員会及び党指導部の１００％、省レベルの行政単位の４６％、郡レベルの行政単位の６６.９％が削減され、第１２回党大会の決議１８-NQ/TWに基づく機構改革目標を５年前倒しで達成した。７月１日から、全国３４の省・都市において地方政府の二層制（郡級を廃止）が一斉に実施された。「国家再編」とも言えるこの改革は、新たな発展空間を拡大し、管理モデルからサービス、建設的、国民のためのものへと段階的に移行する大きな転換を示している。

２．党は新時代における戦略的自主性を明確にした

第１４回党大会に提出された政治報告書の草案は、「戦略的自主性」という目標を強調し、予測困難な世界情勢の中で、国家の発展を主体的に計画し、主導し、創造するという戦略的ビジョンを示している。今回の政治報告書草案は初めて、政治報告、社会経済情勢報告、党建設業務総括報告を統合し、その他の草案文書とともに、党組織や党員の意見を経て、VNeIDを通じて直接及びオンラインで約１,４００万件の意見が寄せられた。これに先立ち、２０２５～２０３０年任期の各レベルの党大会は予定より早く開催された。さらに、初めて全国の省・市において、党委員会書記と人民委員会委員長がいずれも地元出身者ではないという体制が実現した。