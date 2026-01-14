Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ベトナムフォトジャーナル ベトナム語
  • English
    ベトナムフォトジャーナル 英語版
  • Français
    ベトナムフォトジャーナル フランス語版
  • Español
    ベトナムフォトジャーナル スペイン語版
  • 中文
    ベトナムフォトジャーナル 中国語版
  • Русский
    ベトナムフォトジャーナル ロシア語版
  • ລາວ
    ベトナムフォトジャーナル ラオス語版
  • ភាសាខ្មែរ
    ベトナムフォトジャーナル クメール語版
  • 한국어
    ベトナムフォトジャーナル 韓国語版

ニュース

ベトナム経済の成長見通し、国際メディアが注目

ドイツに拠点を置き、新興国の経済・金融・政治ニュースを専門とする国際メディア機関「bne IntelliNews」のニュースサイト「intellinews.com」は11日、「2026年のベトナム展望」と題したレポートを掲載しました。

レポートによりますと、2025年のベトナムは経済的な原動力と体制改革の両面で大きな転換点を迎えた年であったと評価されています。ベトナム政府が進める行政手続きの簡素化や地方への権限委譲により、全国各地で業務の効率化と説明責任の向上が図られました。

サイゴン新港地区におけるコンテナ荷役作業(写真:Hồng Đạt/TTXVN)

 また、ベトナムは経済政策と密接に連動した改革の推進により、意思決定の迅速化と公共部門のパフォーマンス向上を実現してきました。これらは経済成長と発展を維持するための極めて重要な要因となり、結果として、2025年のベトナム経済は極めて良好な成果を収めたとしています。

さらに、ベトナムの2026年度予算案は野心的な開発目標を掲げ、公共投資や公共サービスの維持を盛り込んだ積極的な財政枠組みを策定しています。予算の優先事項として、技術開発やデジタルトランスフォーメーション、および関連するイノベーションプログラムが挙げられています。これは、従来の成長エンジンから知識・技術ベースの経済へと転換を図るベトナムの強い意欲を示すもので、より広範な経済構造改革の目標とも合致しているとのことです。

(VOVWORLD)

もっと見る

在日ベトナム知識人 第14回党大会へ期待

在日ベトナム知識人 第14回党大会へ期待

ベトナム共産党の第14回全国代表大会が近づく中、大会準備の動きを注視している日本在住ベトナム人知識人の間では、今回の大会が、ベトナム経済を早期に「2桁成長」の軌道に乗せる契機になるとの期待が高まっています。
もっと見る

Top