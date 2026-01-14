ニュース
ベトナム経済の成長見通し、国際メディアが注目
レポートによりますと、2025年のベトナムは経済的な原動力と体制改革の両面で大きな転換点を迎えた年であったと評価されています。ベトナム政府が進める行政手続きの簡素化や地方への権限委譲により、全国各地で業務の効率化と説明責任の向上が図られました。
また、ベトナムは経済政策と密接に連動した改革の推進により、意思決定の迅速化と公共部門のパフォーマンス向上を実現してきました。これらは経済成長と発展を維持するための極めて重要な要因となり、結果として、2025年のベトナム経済は極めて良好な成果を収めたとしています。
さらに、ベトナムの2026年度予算案は野心的な開発目標を掲げ、公共投資や公共サービスの維持を盛り込んだ積極的な財政枠組みを策定しています。予算の優先事項として、技術開発やデジタルトランスフォーメーション、および関連するイノベーションプログラムが挙げられています。これは、従来の成長エンジンから知識・技術ベースの経済へと転換を図るベトナムの強い意欲を示すもので、より広範な経済構造改革の目標とも合致しているとのことです。
