ベトナム共産党の第14回大会がまもなく開催されるにあたり、ドイツ左翼党国際委員会のウルフ・ガレルト共同委員長は、ベトナム通信社のドイツ特派員の取材に対し、「ベトナムの経済的成果は、共産党による正しい指導路線を示す証である」と認定しました。また、ベトナム共産党の第14回大会の重要性を強調した上で、「非常に特別な意味を持つ政治的出来事である」と述べました。大会では、経済発展を力強く推進し、組織体制を完成させるための新たな決定が下されることが期待されています。



さらに、ウルフ・ガレルト氏は、将来的には、社会の価値を直接生み出している人々をはじめ、あらゆる人民各層の意見に耳を傾け、幅広い議論を維持することは、ベトナムがさらなる成功を収めるための鍵であるとの見解を示しました。

