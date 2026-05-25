ベトナム産カシューナッツ、112の国と地域へ輸出

ベトナム税関局の最新データによりますと、昨年のベトナムのカシューナッツ輸出額は54億ドルを超え、112の国と地域に輸出されました。これにより、ベトナムは世界のカシューナッツ輸出市場でおよそ80％のシェアを占め、世界最大の輸出国としての地位を維持しています。

また、年初4か月間のカシューナッツの輸出量は21万7000トン、輸出額はおよそ15億ドルに達し、前年同期と比べて数量・金額ともに増加しました。今年の業界全体の輸出額は50億ドルに達する見通しです。

ドンナイ市の土壌と気候はカシューナッツ栽培に適しており、その品質は世界最高水準と評価されている（写真：nhandan.vn）

現在、南部ドンナイ市はベトナム有数のカシューナッツ産地として知られており、栽培面積は約17万6000ヘクタール、年間生産量はおよそ30万トンに上ります。

また、ドンナイ市は世界的なカシューナッツ加工拠点としても知られ、買い付けや一次加工、製品加工を行う企業や施設が約2800か所集まっています。中には、最新技術を導入し、高付加価値製品の開発を進める企業もあります。

さらに、ドンナイ市は輸出額がおよそ80億5000万ドル、輸入額がおよそ59億ドルに達し、ベトナムを代表する輸出拠点の一つとしての地位を維持しています。

[VOVWORLD]