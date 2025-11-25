ベトナム海事シミュレーション技術 史上初の最高国際基準に到達

ベトナムのベトテル軍隊工業・通信グループのメンバーであるベトテル・ハイテク総公社が開発した海事訓練シミュレーションシステムが世界の主要な独立認証機関であるDNVから、海事シミュレーションの分類で最高レベルの認証を取得しました。



この認証は、この製品が、船員、士官、および船舶運行担当者の訓練において重要となる、精度、リアリティ、安全性に関する国際基準の厳しい要件を完全に満たしていることを裏付けるものです。

DNVは1864年にノルウェーで設立された世界有数の海事登録・評価機関であり、100か国以上で活動し、海事、エネルギー、重工業分野の技術基準を設定する役割を担っています。ベトナムが最高レベルの国際基準を満たす海事シミュレーションシステムを保有するのは史上初めてのことです。

ベトテル・ハイテクのシミュレーションシステムは、デジタル環境における完全な船橋として設計され、運行時の船舶の操作と反応をリアルに再現します。訓練生は、悪天候、強い潮流、視界不良、あるいは実船での訓練が困難または不可能な緊急事態など、複雑な条件下での操船訓練を行うことができます。この包括的なシミュレーション能力と高いリアリティにより、ベトテル社のシステムはDNVの評価レベル全てをクリアし、DNV-ST-0033規格に基づく5つのクラスの中で最高位の「クラスA」に分類されました。

これにより、ベトナムは、中国、インド、シンガポール、日本、トルコなどと並び、この基準を満たすブリッジシミュレーションシステムを自社で研究・開発する能力を持つアジアでも数少ない国の一つとなりました。

(VOVWORLD)