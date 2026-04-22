ベトナム書籍および読書文化の日に呼応する活動　盛ん

今回のイベントは、ベトナム女性出版社およびハノイのブックストリートの13の参加団体によって、4月21日から27日まで開催されるもので、書籍・新聞の展示、紹介、広報活動のほか、座談会や交流イベントなど色々なプログラムが行われます。

同日午前、中部フエ市でフエ市総合図書館および同市文化スポーツ局は、第5回「ベトナム書籍および読書文化の日」の開幕式を開催しました。「本、知識、国の発展への志」をテーマにしたこのイベントでは、読書文化アンバサダーコンテスト2026および『本とフエの遺産』をテーマとした資料展示モデルデザインコンテストが発動されました。この機に、2700ページ以上にわたる165の優れた研究成果を収録した出版物『グエン王朝に関する研究論文集』が発行されました。これはグエン王朝の歴史的価値を明らかにするとともに、フエが独自性あふれる文化・歴史の中心地であることを改めて示しました。フエ市人民委員会のチャン・ヒュー・トゥイ・ザン副委員長は次のように語りました。

（テープ）

「第5回ベトナム書籍および読書文化の日は、単に書籍を表彰する機会であるだけでなく、学びを重んじる伝統を守り、発展させていく責任を改めて呼びかけるものでもあります。私は各関連機関や学校、家庭、そして社会全体が引き続き協力し、健全な読書環境を築き、国民一人ひとりの中に読書への愛を育んでいくことを提案します」

また、同日午前、北部ソンラ省のトヒエウ地区にあるティバック広場で、書籍および科学技術フェスティバル2026が、開幕しました。同省人民委員会のグエン・ディン・ヴィエット委員長は次のように語りました。

（テープ）

「ソンラ省はこれまで段階的に、管理・運営におけるデジタルトランスフォーメーションを推進し、生産や生活における科学技術の応用をも促進してきました。また、スタートアップ活動を支援支持するとともに、住民の情報アクセス能力の向上にも努めています。今回のフェスティバルは、伝統と現代の知識、読書文化とデジタル技術、そして学びと実際の発展との結びつきを具体的に示すものです」

[VOVWORLD]