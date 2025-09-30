ベトナム指導者ら、ロシア国家院議長と会見

会見でトー・ラム書記長は、ベトナムはロシアとの伝統的な友好関係と包括的な戦略的パートナーシップを全面的に発展させることを常に重視していると強調しました。そのうえで、両国議会の協力をさらに強化するため、ロシア国家院とベトナム国会が緊密に連携していくよう求めました。

同日、ルオン・クオン国家主席もヴォロージン議長と会見し、ロシアに対し、ベトナム東部海域（南シナ海）問題に関連して、国際法、国連憲章、そして1982年の国連海洋法条約の遵守に基づき、平和的手段による紛争解決を支持するベトナムとASEAN東南アジア諸国連合の立場を引き続き支持するよう要請しました。

また、ヴォロージン議長との会見で、ファム・ミン・チン首相はロシア国家院に対し、二国間貿易額を150億ドルに引き上げるという目標を早期に達成するため、経済・貿易・投資協力の一層の支援を提案しました。

これに対し、ヴォロージン議長は、ベトナムはロシアにとってアジア太平洋および東南アジアにおける最優先のパートナーであると述べました。そのうえで、ロシア議会は両国の高級指導者が達成した合意の実施に協力し、あらゆる分野における二国間関係の強化を支援する用意があると強調しました。

(VOVWORLD)