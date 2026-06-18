ベトナム復員軍人協会のさらなる強化を推進

トー・ラム党書記・国家主席

大会で演説を行ったトー・ラム書記長・国家主席は、ベトナムが新たな発展の時代に入っている中で、ベトナム復員軍人協会には従来の役割を果たすだけでなく、活動内容や運営方法を大胆に刷新し、組織の質をさらに高める必要があると強調しました。また、新たな情勢に、復員軍人活動が実践的な行動計画で具体化していく必要があると指摘し、次のように述べました。

（テープ）

「復員軍人協会の幹部は、政治的信念、道徳的資質、信頼性、責任感、そして大衆を動員する能力において模範的でなければなりません。会員や国民に寄り添い、現場を理解し、自ら考え、行動し、責任を果たす姿勢が求められます。すべての幹部・会員は、祖国、党、そして国民への忠誠心を示す模範となり、言行一致を実践し、規律を守りながら模範的で情のある生活を送らなければなりません」

トー・ラム書記長・国家主席はベトナム復員軍人協会にホー・チ・ミン勲章 を授与した

さらにトー・ラム書記長・国家主席は、復員軍人協会が党および政治体制の建設・刷新に、より実質的に参加する必要があると述べました。

この機会に、トー・ラム書記長・国家主席はベトナム復員軍人協会に対し、国家最高級の栄誉の一つである ホー・チ・ミン勲章 を授与しました。

[VOVWORLD]