ベトナム建国80周年記念 軍事パレードの第2回演習を実施

ハノイの中心部にあるバーディン広場で行われたこの演習には、1万6300人を超える軍人が参加しました。ベトナム軍の歩行部隊や車両部隊に加えて、注目されるのはロシア、ラオス、カンボジアの軍隊も参加したことです。これはベトナムの外交姿勢を示す象徴的な取り組みとなっています。



演習に参加した女性通信兵士のグエン・ティ・ムイ少佐は次のような感想を語っています。

（テープ）

「バーディン広場を歩いていると、とても誇らしい気持ちになりました。ホーチミン廟の方を向いた時は、幸せで誇りに満ちた気持ちでした」

演習は多くの市民や観光客の注目を集めました。街路にはベトナム国旗が掲げられ、熱烈な声援が送られたということです。見学した市民からは次のような声が聞かれました。

（テープ）

「これで軍事パレードの演習を見るのは2回目です。良い席を取るために朝早くから来ました。パレード部隊や戦車部隊の隊形がとても美しく、厳粛で感動的でした」

（テープ）

「パレード部隊の隊形がとても美しく、感動的でした。9月2日の建国記念日の本番もぜひ見たいです」

今後、今月27日に予行演習、30日に最終リハーサルが予定されています。

