ベトナム建国記念日パレード・行進 国民の信頼と感謝の心を醸成

文化・スポーツ・観光省のレ・ハイ・ビン常任副大臣は「今回のパレードを特別なものにしたのは、何よりも国民の皆さんでした」と振り返りました。

ビン副大臣によりますと、パレードの大成功は中央政府や地方行政府、軍・公安の部隊、そして多くの国民の協力があってこそ実現したということです。このパレードは、国民の政府への信頼と、国家のさらなる発展への願いを表すものでした。同時に、過去80年間のベトナムの歩みの中で命を捧げた人々への感謝の気持ちも込められていました。

今回の記念式典とパレードは、平和で独立したベトナムの姿を世界にアピールする機会でもありました。ベトナムが進める独立自主の外交政策、そして多方面にわたる国際関係を重視する姿勢を国際社会に示したのです。

特に注目すべきは、SNS上での反響の大きさです。パレードに関連するショート動画が約60万本も投稿され、2000万回の「いいね」を獲得しています。さらに200万回シェアされ、再生回数はなんと10億回に達しました。美しく誇らしいベトナムの姿が世界中の人々に届いたことがうかがえます。

