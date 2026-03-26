ベトナム国際金融センターへのオーストラリア投資家の誘致

今回のイベントは、2026年2月に設立されたばかりの新設の金融機関である「ベトナム国際金融センター」を通じた、ベトナムへの新たな投資機会を紹介することを目的としています。

ビンテージ・ポイントのコリン・マリンズ最高経営責任者は、オーストラリアを含む外国人投資家にとって、ベトナム市場への投資は今が絶好の機会であると確認し、次のように述べました。



(テープ)

「金融の観点から見て、現在のベトナムは非常に特別な時期にあると考えています。ベトナムは国際的な枠組みを含む資本制度を受け入れました。オーストラリアには、ベトナムで需要が急増しているインフラ分野への投資において強みがあります。オーストラリアの年金基金は4兆米ドルを超える規模に達しており、その多くは国内で運用されていますが、外国への分散投資も模索しています。ベトナムが国際金融センターを設立したことで、オーストラリアの投資家がその資金をベトナムで活用する道が開かれるでしょう」



ベトナム国際金融センターが2026年2月に設立した際、ビンテージ・ポイントは、今後5年間で最大100億米ドルの資金を同センターへ誘致することを確約しており、なかでもオーストラリアは極めて高い潜在力を持つ市場として期待されています。

(VOVWORLD)