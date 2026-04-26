ベトナム国防省 戦没者の遺骨収集・身元特定に向けた「500日作戦」を展開

席上、発言に立ったグエン・バン・ガウ国防省次官は、この作戦が極めて重要な政治的任務であり、政治的・社会的・人道的な意義を持つと述べました。また、英雄烈士への報恩に直接的に寄与するとともに、党、国家、軍に対する国民の信頼を強化する行動であると強調しました。

次官は、作戦目標を達成するため、国内外での戦没者遺骨の捜索・収集活動を一層強化するよう各機関や部隊に指示しました。特に国内を重点地域とし、トゥエンクアン省、クアンチ省、ダナン市、クアンガイ省、ザライ省、ダクラク省、タイニン省、ドンナイ省、ホーチミン市などを中心に活動を展開する方針です。あわせて、遺骨収集を円滑に進めるため、今年中にトゥエンクアン省ヴィスエン旧戦跡地の中核エリアや、ラオカイ省、ランソン省における不発弾・地雷の撤去作業を完了させるよう求めました。

この「500日作戦」は今年3月15日から開始されており、これまでに国内外で計177柱の遺骨が収集されたほか、約630ヘクタールに及ぶ範囲で地雷や爆発物の撤去作業が行われたということです。

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