ベトナム国家成果展示会、660万人が来場 閉幕式の準備進む

この展示会は、ベトナムの建国80周年を記念したもので、先月28日から今月9日までの13日間という短い期間にもかかわらず、連日多くの人が詰めかけました。特にピーク時には、1日で100万人以上が訪れる盛況ぶりでした。また、海外からも多数の代表団が見学に訪れています。

11日に開かれた政府の会議で、マイ・ヴァン・チン副首相は「展示会は国民から非常に高い関心を集め、大きな反響を呼んだ」と成果を評価しました。



副首相はまた、この展示会がベトナムの歴史と発展を紹介することで、国民の愛国心を高め、改革への信頼を深める効果があったと述べています。さらに、現代ベトナムの躍動的な姿を世界にアピールする機会にもなったとしています。

閉幕式に向けて、チン副首相は関係各省庁に具体的な準備作業を指示しました。

（テープ）

「閉幕式は単に行事を終える儀式ではなく、成果を総括し今後に活かす貴重な機会です。この展示会の成功を広く伝える場でもあります。準備は周到かつ安全に、厳粛さと節約を両立させながら、国家の威信にふさわしいものにしなければなりません」

展示会の閉幕式は、今月15日午後8時から、ハノイのベトナム展示センターで開催される予定で、ＶＯＶベトナムの声放送局とＶＴＶベトナムテレビ局で生中継されることになっています。

(VOVWORLD)