ベトナム国家主席 EU理事会議長と会談

コスタ議長は28日から2日間の日程でベトナムを公式訪問しており、歓迎式典に続き、両首脳は少人数会談を行った後、それぞれの代表団を率いて正式な会談に臨みました。

この中でルオン・クオン国家主席は、先週閉幕したベトナム共産党第14回党大会直後の今回の訪問について、「両者の高い政治的信頼を示すものだ」と評価しました。

そのうえで、「ベトナムは常にEU欧州連合を最も重要なパートナーと位置づけている。多国間主義と法の支配の推進という考え方を共有している」と強調しました。



さらに国家主席は、ベトナムとEUの関係について次のように述べました。

「ベトナムとEUの関係は、積極的、実質的、かつ包括的に発展しています。政治的信頼が強化され、経済・貿易・投資が関係発展の主要な原動力となっています。特に科学技術とイノベーション分野での協力は、新たな戦略的協力の柱となりつつあります」

これに対してコスタ欧州理事会議長は、「EUとベトナムは、多国間システム、ルールに基づく国際秩序、自由貿易を尊重するという志を同じくするパートナーだ」と応じました。

そのうえで、「今後、過去35年間を上回る協力成果を上げ、世界の平和と繁栄の推進に共に貢献できると確信している」と述べました。

ベトナムとEUは今年、外交関係樹立から35周年を迎えます。

