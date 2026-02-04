Báo Ảnh Việt Nam

ニュース

ベトナム国家主席 チェコ大使の離任表敬受ける

ベトナムのルオン・クオン国家主席は3日午後、首都ハノイの国家主席府で、任期を終えて帰国するチェコのクモニチェク大使の離任表敬を受けました。

ルオン・クオン国家主席は会見で、ベトナムがチェコとの伝統的な友好関係を重視していることを強調しました。チェコは中東欧地域で、ベトナムにとって初めての戦略的パートナーとなった国です。

ルオン・クオン国家主席（右）とクモニチェク大使（左） 

ルオン・クオン主席は、両国関係にはまだ発展の余地が大きく残されているとして、今後さらに協力を強化したいという考えを示しました。そのうえで、あらゆるレベルでの交流を活発化させ、戦略的パートナーシップを具体化する行動計画を早期に採択するよう提案しました。

これまでも両国は、国防や安全保障、教育、科学技術、文化、観光など、幅広い分野で協力を進めてきました。

ルオン・クオン主席はさらに、ベトナム国民へのビザ発給の円滑化や、両国を結ぶ直行便の早期開設を要請。チェコで暮らすベトナム人が安定した生活を送れるよう、引き続き支援してほしいと求めました。

これに対しクモニチェク大使は、チェコの新政権もベトナムをアジアの重要なパートナーと位置づけていると強調。ベトナム人労働者がチェコ市場に再び参入できるよう支援したいという意向を示しました。

大使は「今後どのような立場になっても、両国の友好と協力の発展に貢献し続けたい」と述べ、関係をさらに深めていく決意を表明しました。

