ベトナム国会議長 5月の総選挙に向け選挙準備を指導

ベトナムでは今年5月、第16期国会議員選挙と、2026年から2031年までの任期となる各級地方人民評議会の代表選挙が実施されます。



協議でマン国会議長は、有権者名簿の作成と更新を徹底するよう指示しました。特に、遠隔地で働く人や学生、障害者、高齢者など、投票が困難な人々への配慮を求めました。また、立候補者の名簿と略歴を正確に公表することや、特殊な事情を抱える地域への対応も要請しました。

さらに、有権者への啓発活動を強化し、投票参加を呼びかけるよう求めました。

マン国会議長は次のように述べました。

（テープ）

「トー・ラム書記長が選挙準備の全国会議で示した指導方針を徹底し、民主的で合法的、かつ安全で効率的な選挙を実現しなければなりません。人民の意志と願いを代表するにふさわしい、徳と才能を兼ね備えた人物を選ぶ必要があります。候補者名簿は慎重に選定し、求められる基準を満たす人物でなければなりません」

マン国会議長はこの日、旧正月テトを前に、政策対象家族や生活困窮者、地元の軍関係者を訪問して贈り物を届けたほか、ホー・チ・ミン主席の父親の墓がある遺跡で献花しました。

