ベトナム国会議員と人民評議会議員選挙は極めて重要な意義を持つ

先日、中国・雲南省社会科学院に属する南アジア・東南アジア研究所の名誉所長である朱振明教授は、VOVベトナムの声放送局北京特派員のインタビューに対し、「ベトナムの2026年〜2031年任期の第16期国会議員および各級人民評議会議員の選挙は、ベトナム国民が主人公としての権利を行使し、国家の政治生活に参画することを鮮明に示すものである」と明らかにしました。また、「有権者の信任を得て選出された適格な代表者は、国家の主要指導者の選出プロセスに加わることで、国と国民に対する重大な責任を担うことになる」と強調しました。

朱教授は、ベトナムの党と政府がこれまで、行政区画の調整や、二層制地方行政モデルの導入、行政機構の簡素化など、重要な改革を推進してきたと述べた上で、党中央委員会の集中的かつ統一的な指導のもと、中央と地方、各省庁・部局や各級機関の緊密な連携、そして国民全体の協力により、選挙事務が秩序正しく効率的に遂行されるとの見解を示しました。

さらに、朱教授は、今回の選挙が全国のあらゆる人民各層から積極的な支持と関心を集め、全国の有権者が民主主義の精神と市民としての責任感を発揮して選挙プロセスに熱心に参加し、国民の意志と願いを代表するにふさわしい議員の選出に寄与していると評価しました。

そして、朱教授は、党の力強い指導とベトナムの全国民の結束により、第16期国会議員選挙および各級人民評議会議員選挙が大きな成功を収めるとの確信を表明しました。

(VOVWORLD)