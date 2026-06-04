ベトナム労働組合第１４回大会　労働者のための政策を討議

ベトナム労働組合第１４回大会の分科会

多くの代表は、集団的労働紛争を早い段階から未然に防ぐことが、調和的で安定した労働関係を築くうえで欠かせないと強調しました。また、新たな情勢のもとで労働者を全面的にサポートするための方策や、政策・法律の立案に労働組合がより積極的に関与するための手立てについても意見を交わしました。

代表たちはさらに、新情勢における労働者への政治・思想・法律教育に関する党の指令第５８号の実施に向けた行動計画と評価基準を早期に策定するよう求めました。北部クアンニン省労働連盟副委員長のダン・ティ・キム・チュンさんは次のように述べています。

（テープ）

「各レベルの労働組合は、法律立案への参加において発想と方法を刷新し、早い段階から主体的に取り組む必要があります。政策文書の策定初期から積極的に参加することで、より実効性のある意見を反映させることができます。また、研究・予測機能を強化するとともに、労働者と労働組合・行政機関との直接対話の場を数多く設け、実践的かつ客観的な問題提起につなげていくことが重要です。」

労働組合は引き続き企業と労働者に寄り添い、人材の育成・研修を支援しながら、新たな発展段階の要請に応えられる優秀な労働者集団の形成に取り組んでいます。

[VOVWORLD]