ベトナム副首相、ニューヨークでナスダックとニューヨーク証券取引所幹部と会見

副首相はまず、ナスダックのジェフ・トーマス専務副社長と会見し、ベトナムが構想する国際金融センターの整備に向けて、資本市場政策の改善や上場基準の共有、技術開発、高度人材の育成などの分野でナスダックに協力を求めました。トーマス副社長は、ナスダックへの上場を含め、ベトナム企業が米国の資本市場にアクセスできるよう支援する意向を示しました。

続いて、ニューヨーク証券取引所の幹部との会見では、ビン副首相が国際取引所の構築・運営の経験の共有や、市場監視へのデジタル技術の活用、投資ファンドの誘致などへの協力を要請しました。双方は、ベトナムの資本市場とニューヨーク証券取引所との連携を強め、ベトナムの金融市場の地位向上と国際金融センター構想の国際的な発信に取り組んでいくことで合意しました。

また副首相は同日、米国を代表するプライベートエクイティファンド、ウォーバーグ・ピンカスのクリストファー・ターナー最高経営責任者とも会見し、ベトナムへの投資拡大や金融人材の育成支援などを要請しました。

ビン副首相はさらに、ニューヨークにある国連ベトナム常駐代表部を訪問しました。

(VOVWORLD)