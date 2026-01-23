Báo Ảnh Việt Nam

ニュース

ベトナム共産党第１４回全国大会において、２０２６年１月２２日に第１４期党中央委員会の委員名簿が発表されました。

１月２２日午後、ベトナム共産党第１４回全国大会において、第１４期党中央委員会の新たに選出された２００名の委員の名簿が発表され、承認されました。

中央機関：

１　トー・ラム – 党中央執行委員会書書記、中央軍事委員会書記

　ダオ・トゥアン・アイン – 中将、党委副書記、第３４軍団司令官（国防省）
３　チャン・ヴァン・バック – 少将、党委副書記、第２軍区司令官（国防省）

４　ドー・タイン・ビン – 中央委員会委員、政府党委常務委員、内務大臣、党中央組織委員会副委員長

５　レー・ハイ・ビン　– 中央委員会予備委員、党委常務委員、ホーチミン国家政治学院副院長
６　ドアン・スアン・ブオン – 少将、党委書記、第４軍区政治委員（国防省）

７　ドー・ヴァン・チエン　– 政治局委員、国会党委常務副書記、国会常務副議長

８　ホアン・ズイ・チン – 党中央委員、国会党委常務委員、国会常務委員会委員、第１５期国会民族評議会常務副議長

９　グエン・タン・クオン – 党中央委員、中央軍事委員会常務委員、大将、ベトナム人民軍参謀総長、国防副大臣

１０　グエン・マイン・クオン – 党中央委員、党委常務副書記、外務省副大臣

１１　グエン・ホン・ジエン – 党中央委員、国会党委副書記

１２　ダン・ヴァン・ズン – 党中央機関党執行委員会の委員、党中央内部委員会副委員長

１３　ドアン・アイン・ズン – 党中央検査委員会副委員長

１４　ホアン・チュン・ズン – 党中央委員、党中央組織委員会副委員長

１５　ホー・クオック・ズン – 党中央委員、政府党委常務委員、副首相

１６　グエン・カック・ディン – 党中央委員、国会党委常務委員、国会副議長

１７　ルオン・クオック・ドアン – 党中央委員、祖国戦線党委常務委員、祖国戦線中央委員会副会長、ベトナム農民協会会長

１８　グエン・クオック・ドアン – 党中央委員、党委常務副書記、政府監察院常務副総監察官

１９　グエン・フウ・ドン – 党中央委員、国会党委常務委員、国会常務委員会委員、第１５期国会議員活動委員会委員長、党中央組織委員会副委員長

２０　ダン・ホン・ドゥック – 公安中央党委常務委員、中将、公安副大臣

２１　グエン・クアン・ドゥック – 党委副書記、党中央宣伝教育・大衆動員委員会副委員長

２２　グエン・ヴァン・ガウ – 党中央委員、中央軍事委員会委員、上将、国防副大臣

２３　ファン・ヴァン・ザン – 政治局委員、政府党委常務委員、中央軍事委員会副書記、大将、国防省大臣

２４　グエン・ティ・トゥ・ハー – 党中央委員、党中央機関党委常務委員、党中央事務局常務副主任

２５　ヴー・ハイ・ハー – 党中央委員、国会常務委員会委員、国会党委副書記

２６　レー・カイン・ハイ – 党中央委員、党中央機関党委常務委員、主席事務局長 

２７　レー・ゴック・ハイ – 中将、党委副書記、第5軍区司令官（国防省）

２８　ゴー・ドン・ハイ – 党中央委員、中央宣伝・民衆動部副部長

２９　グエン・ロン・ハイ – 党中央予備委員、党中央機関党委常務副書記

３０　グエン・タイン・ハイ – 党中央委員、第１５期国会党委常務委員、国会常務委員会委員、科学技術環境委員会委員長

３１　グエン・ヴァン・ヒエン – 党中央委員、中央軍事委員会委員、上将、国防省副大臣

３２　チャン・ティ・ヒエン – 党中央機関党委常務委員、党中央検査委員会副委員長

３３．グエン・シ・ヒエップ – 党委常務副書記、政府事務局副主任

３４ ファン・チ・ヒエウ – 法務党委常務委員、法務副大臣

３５ ブイ・ティ・ミン・ホアイ – 政治局委員、党中央書記、祖国戦線党委書記、祖国戦線中央委員会会長

３６　 グエン・ティ・ホン – 党中央委員、政府党委員、ベトナム国家銀行総裁

３７ ドアン・ミン・フアン – 党中央委員、党委常務副書記、ホーチミン国家政治学院常務副院長

３８ レー・マイン・フン – 政府党委員、商工省大臣代行

３９　レー・クオック・フン – 党中央委員、公安党委常務委員、上将、公安省副大臣

４０　ブイ・クアン・フイ – 党中央予備委員、祖国戦線党委常務委員、祖国戦線中央委員会副会長、ホーチミン共産青年同盟中央第一書記

４１　ズオン・クオック・フイ – 政府党委常務委員、政府副総監察官

４２　 レー・ミン・フン – 政治局委員、党中央書記、党中央組織委員会委員長

４３ グエン・ドゥック・フン – 中将、第３軍区党委書記・政治委員（国防省）

４４　チャン・ティエン・フン – 党中央委員、党中央検査委員会副委員長

４５　グエン・ディン・カン – 党中央委員、祖国戦線党委常務委員、祖国戦線中央委員会副会長、ベトナム労働総連合会会長

４６　チャン・ヴィエット・コア – 党中央委員、中央軍事委員会委員、上将、党委副書記、国防省国防大学学長

４７　ヴー・チュン・キエン – 中将、党委副書記、国境警備隊司令官（国防省）

４８　ダオ・ホン・ラン – 党中央委員、政府党委員、保健大臣

４９　グエン・ゴック・ラム – 公安党委常務委員、上将、公安副大臣

５０　グエン・タイン・ラム – 政府党委員、ベトナム放送局総局長

５１　 チャン・タイン・ラム – 中央宣伝・民衆動部副部長

５2　 チン・マイン・リン – 党中央組織委員会副委員長

５３　グエン・ホン・リン – 党中央委員、党中央検査委員会副委員長

５４　グエン・フィ・ロン – 党中央予備委員、祖国戦線党委副書記

５５　 グエン・ヴァン・ロン – 公安党委常務委員、上将、公安省副大臣

５６　 レー・ヴァン・ロイ – 政府党委員、ベトナム社会科学アカデミー会長

５７　 グエン・ティ・タイン・マイ – 党委書記、ホーチミン市国家大学学長

５８ ファン・ヴァン・マイ – 党中央委員、国会党委常務委員、国会常務委員会委員、第１５期国会経済財政委員会委員長

５９ レー・クアン・マイン – 党中央委員、国会党委常務委員、国会常務委員会委員、国会事務局長 

６０ ラム・ヴァン・マン – 党中央委員、国会党委常務委員、第１５期国会常務委員会委員、国会民族評議会委員長

６１　チャン・タイン・マン – 政治局委員、国会党委書記、国会議長

６２　レー・クオック・ミン – 党中央委員、党中央機関党委常務委員、人民新聞編集長、中央宣伝・民衆動部副部長、ベトナムジャーナリスト協会会長

６３　 チャン・ホン・ミン – 党中央委員、政府党委員、建設大臣

６４　ファム・ホアイ・ナム – 党中央委員、中央軍事委員会委員、上将、国防省副大臣

６５　ハー・ティ・ガ – 党中央委員、祖国戦線党委常務副書記、祖国戦線中央委員会副会長・事務総書記

６６　レー・ティ・ガ – 党中央委員、国会党委常務委員、国会常務委員会委員、第１５期国会請願監督委員会常務副委員長

６７　グエン・タイン・ギ – 党中央委員、党中央政策戦略委員会委員長

６８　グエン・チョン・ギア – 政治局委員、党中央書記、中央軍事委員会常務委員、大将、ベトナム人民軍総政治局長

６９　ブイ・ヴァン・ギエム – 党中央委員、党中央内部委員会副委員長

７０　チャン・タイン・ギエム – 党中央委員、中央軍事委員会委員、海軍副提督、海軍司令官（国防省）

７１　グエン・クアン・ゴック – 党中央委員、中央軍事委員会委員、上将、国防省副大臣

７２　グエン・ティ・ビック・ゴック – 党委常務副書記、財務省副大臣

７３　チエム・トン・ニャット – 少将、第９軍区副司令官兼参謀長（国防省）

７４　グエン・ハイ・ニン – 党中央委員、政府党委員、司法大臣

７５　ラ・コン・フオン – 中将、第１軍区党委書記・政治委員（国防省）

７６　レー・ホン・クアン – 党中央委員、党中央内部委員会副委員長

７７　 ルオン・タム・クアン – 政治局委員、政府党委常務委員、公安中央党委書記、大将、公安大臣

７８　グエン・ヴァン・クアン – 党中央委員、党委書記、最高人民裁判所長官

７９　 ヴー・ハイ・クアン – 党中央委員、党委常務副書記、科学技術省常務副大臣

８０　タイ・タイン・クイ – 党中央委員、党中央機関党委常務委員、党中央政策戦略委員会常務副委員長

８１　チン・ヴァン・クイエット – 党中央書記、中央宣伝・民衆動部副部長

８２　ホアン・ミン・ソン – 党委書記、ハノイ国家大学学長

８３　グエン・キム・ソン – 党中央委員、政府党部執行委員会委員、教育訓練省大臣

８４　ヴー・ホン・ソン – 中将、党委副書記、防空空軍司令官（国防省）

８５　ドー・ティエン・シ – 党中央委員、政府党委員、ベトナムの声放送局総局長

８６　グエン・タイン・タム – 党中央委員、党中央組織委員会副委員長

８７　レー・ドゥック・タイ – 党中央委員、中央軍事委員会委員、上将、国防省副大臣

８８　チャン・ホン・タイ – 党委常務副書記、ベトナム科学技術アカデミー常務副会長

８９　ラム・ティ・フオン・タイン – 党中央委員、党委常務副書記、文化・スポーツ・観光省常務副大臣

９０　グエン・ティ・タイン – 党中央委員、国会党委常務委員、国会副議長

９１　チャン・シ・タイン – 党中央委員、党中央検査委員会委員長

９２　ディン・フウ・タイン – 党中央検査委員会副委員長

９３　グエン・チュオン・タン – 党中央委員、中央軍事委員会委員、上将、国防省副大臣

９４　グエン・ヴァン・タン – 党中央委員、政府党委員、財務省大臣

９５　ファム・タット・タン – 党中央委員、党中央機関党委員、中央宣伝・民衆動部副部長

９６　タオ・ドゥック・タン – 中将、党委副書記、軍隊工業通信グループ会長兼総裁

９７　チャン・ドゥック・タン – 党中央委員、政府党委員、農業環境大臣

９８　レー・スアン・テ – 中将、党委副書記、第７軍区司令官（国防省）

９９　レー・スアン・トゥアン – 少将、党委副書記、第１２軍団司令官（国防省）

１００　レー・ティ・トゥイ – 党中央委員、政府党委副書記

１０１　グエン・フイ・ティエン – 党中央機関党委常務委員、最高人民検察院院長

１０２　ダン・カイン・トアン – 党委常務副書記、党中央事務局副主任

１０３　チュオン・ティエン・ト – 上将、ベトナム人民軍総政治局副局長

１０４　レー・タン・トイ – 党中央委員、国会党委常務委員、国会常務委員会委員、国会国防・安全保障・外交委員会委員長

１０５　ファム・ティ・タイン・チャ – 党中央委員、政府党委常務委員、副首相

１０６　グエン・ハイ・チャム – 党中央機関党委常務委員、最高人民裁判所党委常務副書記

１０７　レー・ミン・チ – 党中央書記、党中央内部委員会常務副委員長

１０８　ハー・クオック・チ – 党中央検査委員会副委員長

１０９　レー・ホアイ・チュン – 党中央書記、政府党委常務委員、外務大臣

１１０　チャン・カム・トゥ – 政治局委員、党中央書記局常務、党中央機関党委書記

１１１　ゴー・ヴァン・トゥアン – 党中央委員、国会党委常務委員、国家監査総監

１１２　グエン・アイン・トゥアン – 党中央委員、党中央政策戦略委員会副委員長

１１３　ファム・ザ・トゥック – 党中央委員、党中央事務局副主任

１１４　ホアン・タイン・トゥン – 党中央委員、国会党委常務委員、国会常務委員会委員、第１５期国会法律司法委員会委員長

１１５　ファム・テ・トゥン – 公安党委常務委員、上将、公安省副大臣

１１６　ドー・スアン・トゥン – 上将、ベトナム人民軍総政治局副局長

１１７　レー・ヴァン・トゥイエン – 公安党委常務委員、上将、公安省副大臣

１１８　グエン・ティ・トゥイエン – 党中央委員、祖国戦線党委常務委員、祖国戦線中央委員会副会長、ベトナム婦人連合会会長

１１９　ブイ・ティ・クイン・ヴァン – 党中央委員、党委書記、党中央組織委員会副委員長

１２０　グエン・ダック・ヴィン – 党中央委員、国会党委常務委員、国会常務委員会委員、第１５期国会文化社会委員会委員長

１２１　グエン・ミン・ヴ – 党中央予備委員、党委副書記、外務省常務副大臣

１２２　ヴォー・ティ・アイン・スアン – 党中央委員、副主席

１２３　ズオン・チュン・イ – 党中央機関党委常務委員、共産党雑誌編集長

１２４　カオ・ティ・ホア・アン – ダクラク省委常務副書記、人民評議会議長

１２５　ファン・タン・アン – カオバン省委書記

１２６　グエン・ゾアン・アイン – タインホア省党中央委員、委書記

１２７　グエン・ホアイ・アイン – 党中央予備委員、タインホア省委副書記、人民委員会会長

１２８　ファム・ドゥック・アン – ダナン市党委副書記、人民委員会会長

１２９　レー・ゴック・チャウ – ハイフォン市党委副書記、人民委員会会長

１３０　レー・ティエン・チャウ – 党中央委員、ハイフォン市党委書記、第１５期国会代表団団長

１３１　ゴー・チ・クオン – 党中央委員、ドンタップ省委書記、第１５期国会代表団団長

１３２　クアン・ミン・クオン – 省委書記、第１５期国会クアンニン省代表団団長

１３３　チャン・ティエン・ズン – ディエンビエン省委書記

１３４　ファム・ダイ・ズオン – 党中央委員、フート省委書記

１３５　グエン・チョン・ドン – ハノイ市党委副書記

１３６　グエン・ヴァン・ドゥオック – 党中央委員、ホーチミン市市党委副書記、人民委員会会長

１３７　グエン・ホアン・ザン – クアンガイ省委副書記、人民委員会会長

１３８　グエン・ホ・ハイ – カマウ省委書記

１３９　グエン・ティエン・ハイ – アンザン省党中央委員、委書記

１４０　トン・ゴック・ハイン – 党中央予備委員、ドンナイ省委常務副書記、人民評議会議長

１４１　グエン・マイン・フン – タイニン省委常務副書記、人民評議会議長

１４２　チン・ヴィエット・フン – 党中央予備委員、ラオカイ省委書記、人民評議会議長

１４３　イ・タイン・ハ・ニエ・クダム – 党中央委員、ラムドン省委書記、第１５期国会ラムドン省代表団団長

１４４　ホアン・クオック・カイン – ランソン省委書記

１４５　グエン・ズイ・ラム – ハティン省委書記

１４６　チャン・ヴァン・ラウ – ヴィンロン省委書記

１４７　ハウ・ア・レイン – トゥエンクアン省党中央委員、委書記

１４８　グエン・フオック・ロック – ホーチミン市党委副書記、祖国戦線委員会会長

１４９　ヴォー・ヴァン・ミン – 市党委副書記、ホーチミン市人民評議会議長

１５０　ホー・ヴァン・ムン – 党中央予備委員、アンザン省委副書記、人民委員会会長

１５１　ホー・ヴァン・ムイ – ラムドン省委副書記、人民委員会主会長

１５２　レー・ミン・ガン – ライチャウ省委書記

１５３　グエン・フウ・ギア – 党中央委員、フンイエン省委書記

１５４　ホアン・ヴァン・ギエム – 省委書記、第１５期国会ソンラ省代表団団長

１５５　グエン・ズイ・ゴック – 政治局委員、ハノイ市党委書記

１５６　ファム・クアン・ゴック – フンイエン省委副書記、人民委員会会長

１５７　タイ・ダイ・ゴック – 党中央委員、ザライ省委書記

１５８　ホー・ヴァン・ニエン – 党中央委員、クアンガイ省委書記

１５９　ダン・スアン・フォン – 党中央委員、ニンビン省委書記、第15期国会ニンビン省代表団団長

１６０　レー・クオック・フォン – 党中央委員、ホーチミン市党委常務副書記

１６１　チャン・フォン – カインホア省委副書記、人民委員会会長

１６２　グエン・ヴァン・フオン – クアンチ省委書記

１６３　レー・ゴック・クアン – 党中央委員、ダナン市党委書記

１６４　チャン・ルウ・クアン – 党中央書記、ホーチミン市党委書記

１６５　グエン・ヴァン・クイエット – タイニン省委書記

１６６　グエン・ホン・タイ – 党中央委員、バクニン省委書記

１６７　ドン・ヴァン・タイン – 市党委常務副書記、カントー市人民評議会議長

１６８　ギエム・スアン・タイン – 党中央委員、カインホア省委書記

１６９　ヴー・ダイ・タン – 党中央委員、ハノイ市党委副書記、人民委員会会長

１７０　グエン・カック・タン – ゲアン省委書記

１７１　グエン・カック・トアン – フエ市党委副書記、人民委員会会長

１７２ ルオン・グエン・ミン・チエット – 党中央予備委員、ダクラク省委書記

１７３　グエン・ディン・チュン – 党中央委員、フエ市党委書記

１７４　チン・スアン・チュオン – タイグエン省委書記

１７５　ファム・アイン・トゥアン – ザライ省委副書記、人民委員会会長

１７６ チャン・フイ・トゥアン – ニンビン省委副書記、人民委員会会長

１７７　ヴオン・クオック・トゥアン – 党中央予備委員、タイグエン省委副書記、人民委員会会長

１７８　レー・クアン・トゥン – 党中央委員、カントー市党委書記

１７９　ヴー・ホン・ヴァン – 省委書記、第１５期国会ドンナイ省代表団団長

１８０　ホー・ティ・ホアン・イエン – ヴィンロン省省委常務副書記


第１４回党中央委員会予備委員名簿

 

１　グエン・ハイ・アイン – 大佐、第１２軍団副司令官（国防省）

２　グエン・トゥアン・アイン – ライチャウ省委副書記

３　グエン・マイン・クオン – ホーチミン市党委常務委員、人民委員会副主席 

４　ブイ・クオック・ズン – 党委常務委員、国家監査副総監 

５　グエン・フイ・ズン – 中央科学技術発展・革新・デジタル転換指導委員会専任委員

６　グエン・ミン・ズン – ヴィンロン省委副書記、人民評議会議長 

７　ブイ・テ・ズイ – 党中央予備委員、党委副書記、ベトナム科学技術アカデミー副会長

８　チャン・ズイ・ドン – フート省委副書記、人民委員会会長

９　ヴー・マイン・ハ – 党中央予備委員、党委常務副書記、保健省常務副大臣 

１０　レー・ハイ・ホア – カオバン省委副書記、人民委員会主席

１１　ウ・フアン – 党中央予備委員、省委常務副書記、第１５期クアンガイ省国会代表団団長、祖国戦線委員会会長

１２　ドー・フウ・フイ – ダクラク省委副書記 

１３　グエン・ホン・フォン – タインホア省委常務副書記

１４　ブイ・ホアン・フオン – 党委常務委員、科学技術副大臣

１５　チャン・クアン – 財務省国家財政庫局長

１６　チャン・ダン・クイン – 少将、党中央書記長補佐、人民公安派遣士官

１７　グエン・ミン・チエット – 機関党委常務副書記、中央青年同盟常務書記、ベトナム学生協会中央会長 

１８　ホー・スアン・チュオン – カインホア省委常務副書記

１９　ブイ・アイン・トゥアン – 政治局委員補佐、党中央書記局常務 

２０　ムア・ア・ヴァン – 党中央予備委員、ディエンビエン省委副書記、ディエンビエン省祖国戦線委員会主席

