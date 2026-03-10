ニュース
ベトナム党・国家・政府の一貫した目標 国民生活の絶え間なき向上
3月9日午前、ベトナム北部バクニン省バクザン地区で、2026年〜2031年任期の第16期国会議員選挙に向けた有権者との接触会議が開催されました。この会議はバクニン省ベトナム祖国戦線委員会が主催したもので、第3選挙区内の17の会場をオンラインで結ぶ形式で実施されました。第3選挙区からは、国会党委員会常務副委員長で国会常務副議長のドー・ヴァン・チエン氏を含む5名が立候補しています。
席上、候補者の略歴紹介に続き、各候補者が行動計画を発表しました。候補者らは、当選した場合には、有権者の代表としての役割と責任を果たし、草の根の現場に深く入り、国民の正当な状況や要望を把握していく決意を表明しました。
候補者を代表して、チエン国会常務副議長は、有権者からの質問や提言に回答しました。
チエン氏は、「党、国家、そして政府の一貫した目標は、国民の生活を絶え間なく向上させることであり、経済成長をあらゆる犠牲を払って追求するのではなく、経済発展の各段階において、社会の進歩や公正を常に両立させていくという立場を堅持している」と強調しました。さらに、そのプロセスにおいて、大団結の力を発揮し、社会的弱者を支援するための社会的な力の動員に注力する必要があると述べました。特に国境地域における教育や医療への投資、地域間の格差のない調和のとれた発展の確保、さらには交通インフラ、エネルギー、デジタルインフラの整備に注力していく考えを明らかにしました。
