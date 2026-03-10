ベトナム党・国家・政府の一貫した目標 国民生活の絶え間なき向上

席上、候補者の略歴紹介に続き、各候補者が行動計画を発表しました。候補者らは、当選した場合には、有権者の代表としての役割と責任を果たし、草の根の現場に深く入り、国民の正当な状況や要望を把握していく決意を表明しました。



候補者を代表して、チエン国会常務副議長は、有権者からの質問や提言に回答しました。