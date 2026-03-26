ベトナム企業 インドのテクノロジー市場で連携強化を図る

ベトナムからは、ベトナム電子企業協会（VEIA）、ベトナムソフトウェア・ITサービス協会（VINASA）の代表をはじめ、ソフトウェア、ITサービス、電子、デジタル変革分野の企業約30社が参加しました。

会場では、ベトナム企業代表団と主催者が、電子・電気およびデジタル技術分野における協力の方向性について意見交換を行いました。具体的には、電子サプライチェーンの発展、ソフトウェア開発およびITサービス分野での協力、技術移転とイノベーション、両国企業間の連携強化などに重点が置かれました。

あわせて、ベトナム企業の代表団はコンバージェンス・インディア２０２６「Convergence India 2026」というイベントにも参加しました。同イベントは地域有数のテクノロジー展示会であり、約5万5千人の来場者と、26か国から1000社が参加しています。

この中で、ベトナム企業Stringeeは、新世代の企業管理プラットフォーム「Cogover」を紹介しました。No-codeおよびAIネイティブのアーキテクチャに基づき、コールセンター、CRM、ワークフロー、AIを一体化したシステムを提供し、企業の業務最適化と自動化の効率向上に寄与します。

(VOVWORLD)