ベトナム企業、2桁成長の目標達成に向けた尽力を

席上、チン首相は、第14回党大会において年平均10％以上の成長目標を改めて掲げ、ベトナムを新時代へと着実に前進させるとの決意を示しました。一方で、国内外の情勢には依然として多くの課題があるとし、従来の成長エンジンである輸出、投資、消費に依存し続けることはできないと指摘しました。今後は科学技術、イノベーション、デジタルトランスフォーメーション、グリーン経済、循環型経済、クリエイティブ経済を軸とした新たな成長モデルへの抜本的な転換が必要であるとの考えを強調しました。

チン首相は次のように述べました。



(テープ)

「企業に対する我々の認識は変わってきました。国の迅速かつ持続可能な発展における企業の使命は極めて明確です。企業はこの発展と刷新の『主体』であり、『中心』でなければなりません。政策や体制の構築に貢献するだけでなく、それらを効果的に実行する組織としての役割も担うべきです」



さらに、チン首相は会員企業間、および国内外の企業間の連携を強化し、共に発展する協力を要請しました。また、国と協力して「国家デジタルプラットフォーム」や「オープンデータ」の開発に積極的に参画することや、優先分野における国家規模の重要科学技術プロジェクトを推進していくよう求めました。



(VOVWORLD)