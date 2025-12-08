ベトナム代表団 第33回シーゲームズへの参加のためハノイを出発

第33回シーゲームズは、12月9日に開幕します。今回の第33回シーゲームズに参加するベトナムスポーツ代表団は、841名の選手を含む合わせて1165名からなり、47の競技・種目に参加します。代表団は、金メダル91個から110個の獲得を獲得し、東南アジア地域のトップグループに立つことを目標としています。

今回のベトナム代表団の団長を務めるグエン・ホン・ミン氏は次のように述べました。

「ベトナムスポーツ代表団は、スポーツマンシップに基づく勇気、誠実さ、そして高潔さをもって戦い、最高の成績を収める決意です。選手・コーチの皆さんには、常に冷静かつ自信を持ち、ベトナム人の精神と意志を高らかに示しながら、最善の結果を目指してほしいと願っています。」

第33回シーゲームズは、単なる地域スポーツ大会ではなく、ベトナムスポーツの意志、精神力、そして挑戦への渇望が試される場所でもあります。

