ベトナム・NZ 2026年に二国間貿易額 30億ドル達成目指す

両首脳は、政治、外交、高級レベルでの代表団交流・接触、二国間協力メカニズムの維持など、あらゆる分野においてベトナム・ニュージーランド間の協力関係をより一層深化させることで一致しました。また、両国経済の連結戦略の早期策定、経済・貿易・投資に関する協力協定の締結推進、互いの農産物の市場開放促進を通じて、サプライチェーンの多様化という目標の実現を目指すことでも合意しました。

同時に、グリーン経済、デジタル経済、デジタルトランスフォーメーション、科学技術・イノベーション、気候変動対応といった新たな分野での取り組みを展開し、国防・安全保障協力および国連平和維持活動における協力を継続的に推進していくことも確認しました。

両者は教育・研修協力の強化についても一致し、人的交流の促進、経済・貿易協力、地方間協力の推進、両国企業のビジネス・投資機会創出支援のため、直行便の早期開設についても検討することで合意しました。

ベトナムの役割と地位を高く評価したブラウンリー国会議長は、ベトナムは重要なパートナーであり、ニュージーランド政府・国会は同地域における対外政策の全体的枠組みの中で、ベトナムとの関係強化を優先事項として位置づけていると強調しました。また、ニュージーランド国会は、あらゆる分野においてベトナムとの協力推進を強力に支援していくと表明しました。

