ベトナム・EU関係、新たな章

29日夜、ハノイの国際会議センターで、ルオン・クオン国家主席が、公式訪問中の欧州理事会のアントニオ・コスタ議長とEUの高官代表団を招き、歓迎レセプションを主催しました。

この席で、ルオン・クオン国家主席はあいさつの中で、今回の訪問は、ベトナムとEUの関係に新たな章を開くものだと強調しました。双方が関係を包括的な戦略的パートナーシップへ格上げしたことは、両者がこの関係を重視し、政治的な決意をもって模範的な協力関係へと発展させていく姿勢を示すものだと述べました。

 

また、急速に変化し、先行きの見えにくい国際情勢の中で、ベトナムとEUは、従来の枠を超え、国際法の尊重、多国間主義、自由貿易の推進など、あらゆる分野で包括的な戦略的パートナーにふさわしい関係を築いていく必要があるとの認識を示しました。
（テープ）
「ベトナムは、東南アジアおよびインド太平洋地域において、EUにとって信頼できるパートナーとなる用意があります。新たな関係のもと、双方の努力によって、ベトナムとEUの関係はさらに発展していくと確信しています」
これに対し、コスタ議長は、EUとベトナムが包括的な戦略的パートナーシップへ関係を格上げしたことは、歴史的な意義を持つ決定だと評価しました。EUとベトナムが、国際法や多国間主義、開かれた公正な貿易を支持する立場を共有していることを示すものだと述べ、今後の関係発展に期待を示しました。
コスタ議長は29日夜、ハノイを出発し、公式訪問を終えました。

(VOVWORLD) 

