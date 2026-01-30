Báo Ảnh Việt Nam

ニュース

ベトナム・EU、関係を「包括的な戦略的パートナーシップ」に格上げする共同声明

29日、ベトナムと欧州連合（EU）は、アントニオ・コスタ欧州理事会議長のベトナム公式訪問に合わせ、両者の関係を「包括的な戦略的パートナーシップ」に格上げする共同声明を発表しました。

全60項目からなるこの共同声明では、まず、ベトナムとEUが共通の利益、そして国際法に基づいた「法の支配」による国際秩序における平和、安全、繁栄という共通の価値観に基づくパートナーシップの重要性を再確認したとしています。また、新たなパートナーシップによって、二国間、地域、多国間の各レベルにおいて、ベトナムとEUの関係を新たな高みへと引き上げることを強調しました。

ルオン・クオン国家主席(右)とアントニオ・コスタ欧州理事会議長

「包括的な戦略的パートナーシップ」の枠組みの下、ベトナムとEUは既存の合意に基づき、実利的な利益をもたらし、両地域および世界の平和、安定、協力、繁栄に貢献するため、複数の分野で協力をさらに深化させていく方針です。協力分野は、政治、経済・貿易・投資、平和・国防・安全保障、科学技術協力および草の根交流、包括的かつ持続可能な開発、農業、海洋経済・海洋保全および持続可能な資源利用、環境・安全で持続可能なエネルギー移行・低炭素排出および気候変動対策、良好なガバナンス・法の支配・人権および司法、デジタルトランスフォーメーション・コネクティビティおよび持続可能な交通・輸送、労働および金融、保健・医療、地域および多国間協力など多岐にわたります。

(VOVWORLD)

党・国家指導者、「二つの手で祖国を築く」特別番組に出席

党・国家指導者、「二つの手で祖国を築く」特別番組に出席

番組は、「道を切り開く手」「人民の輪」「高く掲げる旗」の3部構成で、ホー・チ・ミン主席が30年にわたる救国の道のりを経て1941年に祖国に帰還し、革命を直接指導したことの歴史的意義と現代的価値を改めて強調しました。
