ベトナム・EU、関係を「包括的な戦略的パートナーシップ」に格上げする共同声明

全60項目からなるこの共同声明では、まず、ベトナムとEUが共通の利益、そして国際法に基づいた「法の支配」による国際秩序における平和、安全、繁栄という共通の価値観に基づくパートナーシップの重要性を再確認したとしています。また、新たなパートナーシップによって、二国間、地域、多国間の各レベルにおいて、ベトナムとEUの関係を新たな高みへと引き上げることを強調しました。

「包括的な戦略的パートナーシップ」の枠組みの下、ベトナムとEUは既存の合意に基づき、実利的な利益をもたらし、両地域および世界の平和、安定、協力、繁栄に貢献するため、複数の分野で協力をさらに深化させていく方針です。協力分野は、政治、経済・貿易・投資、平和・国防・安全保障、科学技術協力および草の根交流、包括的かつ持続可能な開発、農業、海洋経済・海洋保全および持続可能な資源利用、環境・安全で持続可能なエネルギー移行・低炭素排出および気候変動対策、良好なガバナンス・法の支配・人権および司法、デジタルトランスフォーメーション・コネクティビティおよび持続可能な交通・輸送、労働および金融、保健・医療、地域および多国間協力など多岐にわたります。

