ベトナム・豪首脳会談

会談で双方は、党、国家、地方レベルを含むあらゆるチャンネルで高官交流や代表団の往来を継続していくことで一致しました。また、国防・安全保障分野での協力が重要な柱であるとの認識を共有しました。オーストラリア側は、ベトナムの将校養成支援や国連平和維持活動への参加を引き続き後押しする方針です。



モスティン総督は、オーストラリアで暮らすベトナム人コミュニティを高く評価し、人的交流が両国関係の強固な基盤であると強調しました。両国は経済協力を一層推進し、貿易額を200億ドルに増やし、投資額の倍増を目指すことで一致しました。また、互いの強みを生かした市場アクセスの拡大を進めていくことでも合意しました。

さらに、両国の研究機関や科学者が、科学技術、人工知能、新素材分野で共同研究プロジェクトを展開するよう奨励することも確認されました。

そして、地域と国際の場における緊密な協力でも一致しました。オーストラリアは、ベトナム東部海域(南シナ海)での安全・航行の自由確保に向けたベトナムおよび東南アジア諸国の立場を支持し、国際法に基づき、平和的手段で紛争を解決することの重要性を強調しました。

同日午後、チャン・タイン・マン国会議長もモスティン総督と会見しました。

