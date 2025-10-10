ベトナム・米国、10月と11月に 「相互関税」 交渉を継続

10月8日、ハノイで開催された定例記者会見で、グエン・シン・ニャット・タン商工次官は、「この間ベトナムがアメリカ側との相互関税に関する交渉を精力的に推進してきた。10月と11月にベトナムの交渉団が引き続きアメリカへ出張し、相互貿易に関する合意の完了を目指して協議と次の段階の作業を実施する予定だ」と明らかにしました。



双方は、「 オープン 、 建設的 、 平等 、 独立 ・ 自主 および 政治体制への尊重、 互恵 」 、そして「 相互の発展レベルを考慮 する」という原則に基づいて、両国の包括的な戦略的パートナーシップの関係に見合うような安定的で利益が調和した経済、貿易、投資関係の促進に努めます。

