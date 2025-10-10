ニュース
ベトナム・米国、10月と11月に 「相互関税」 交渉を継続
10月8日、ハノイで開催された定例記者会見で、グエン・シン・ニャット・タン商工次官は、「この間ベトナムがアメリカ側との相互関税に関する交渉を精力的に推進してきた。10月と11月にベトナムの交渉団が引き続きアメリカへ出張し、相互貿易に関する合意の完了を目指して協議と次の段階の作業を実施する予定だ」と明らかにしました。
双方は、「 オープン 、 建設的 、 平等 、 独立 ・ 自主 および 政治体制への尊重、 互恵 」 、そして「 相互の発展レベルを考慮 する」という原則に基づいて、両国の包括的な戦略的パートナーシップの関係に見合うような安定的で利益が調和した経済、貿易、投資関係の促進に努めます。
さらに、商工省は、今年第4四半期に、ベトナムと南米南部共同市場（Mercosur）、および湾岸協力会議（GCC）との間の2つの自由貿易協定（FTA）の交渉開始を完了することに注力します。特に、ベトナムはパキスタンとの交渉開始を早期に推進し、輸出市場での機会を拡大することを目指しています。また、ベトナムと欧州自由貿易連合（EFTA）との間のFTA交渉を年内に早期に終結させるよう働きかけるとのことです。
(VOVWORLD)