ベトナム・南アフリカビジネスフォーラム 両国企業の正当な権利と利益を保障

このフォーラムでは、両国の企業が直接交流し、情報交換や潜在的な分野でのビジネスパートナーを探す機会が設けられました。

席上、チン首相はベトナムと南アフリカが鉱業、電子機器、皮革製品、アパレルなどの分野でそれぞれ強みを持っていると述べ、両国の企業が官民連携の先頭に立ち、共に発展していくよう呼びかけました。

（テープ）

「私たちは常に投資家の正当な権利と利益を確実に保障します。皆さんが安心して投資・事業ができるよう、政治的安定、社会秩序、安全を維持し、好ましい環境を整えています。お互いに協力し、共に働き、共に発展し、共に成功することを願っています。両国企業が連携し、両国民の友情と良好な政治関係を具体的な成果へとつなげ、独立と平和、幸福な生活を共に築いていきましょう」

一方、南アフリカのラマポーザ大統領は、両国はそれぞれの強みを生かし、持続可能なサプライチェーンの構築などで協力できるとの見解を述べました。

大統領はまた、ベトナム企業の南アフリカ市場への進出を歓迎し、南アフリカ政府として貿易障壁の緩和や投資保護、法的枠組みの強化を進め、協力を一層深めていく考えを示しました。

