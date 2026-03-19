ベトナム・中国 国境国防友好交流 第10回迎える

ベトナム国防大臣のファン・ヴァン・ザン大将と中国国防大臣の董軍上級中将は、18日午前、クアンニン省で会談を行い、両国の国防協力について意見を交わしました。

会談の様子

この友好交流は2014年に始まり、12年間で10回の開催を重ねてきました。国境地帯の住民への無料診察や投薬、文化・芸術交流など、さまざまな活動を通じて、両国国境警備隊と住民の友好を育んできました。



ザン大臣は、この交流が「両国国防協力の模範的なモデル」であると強調したうえで、今後もこのメカニズムをさらに充実させ、政治的信頼と連帯のメッセージを広く発信していくことを提案しました。

中国側の董軍国防大臣も、交流が両国関係の発展と地域の安全保障に重要な役割を果たしてきたと評価しました。また董軍大臣は、ベトナム・ラオス・中国の3カ国交流の促進にも貢献していると述べ、今後の一層の強化を呼びかけました。

なお董軍大臣は、ザン大臣を今年の香山フォーラムに招待しました。香山フォーラムは、中国軍事科学学会が主催する、北京で開催される安全保障・防衛分野の主要な国際学術交流プラットフォームです。

18日午後には、モンカイの国際国境ゲートで董軍大臣の見送り式が行われ、19日は、ファン・ヴァン・ザン大臣率いるベトナム代表団が中国・広西チワン族自治区での交流活動に参加する予定です。

(VOVWORLD)