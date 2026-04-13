ベトナム・中国関係を新たな発展段階へ引き上げる

ブ次官は、「今回のトー・ラム書記長・国家主席による中国訪問はトー・ラム氏が党および国家の最高指導者として就任後初めて行う国賓訪問であり、また2025年4月14日から15日にかけて行われた習近平総書記兼国家主席のベトナム国賓訪問からちょうど1年後に実施されるものである」と強調しました。さらに、これは2年に満たない短期間の中で、両党・両国の最高指導者が相互訪問を行う3度目の機会でもあります。

また、ブ次官は、「この訪問が戦略的結びつきを一層高め、両党・両国関係を新たな段階へ引き上げる極めて重要な機会である」と明らかにするとともに、「両党・両国の最高指導者は、経済・貿易、投資、観光、サプライチェーンおよび生産チェーン協力、教育・人材育成、科学技術などの分野における新たな方向性や突破口を共に打ち出し、それぞれの国の発展目標と願望の実現に向けて努力する」と強調しました。

また、この訪問は政治的信頼の強化、未解決の課題の解決促進、人的交流や地方間協力の拡大に寄与し、両国関係を一層安定的かつ持続的なものとするとともに、地域および世界における平和・安定・協力にも積極的に貢献することが期待されています。

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