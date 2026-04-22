ベトナム・中国関係、新たな発展段階へ

ベトナム駐在中国の何煒大使は21日、記者団との会見で、ベトナム国会による指導体制の整備後、トー・ラム党書記長・国家主席が初めて中国を訪問したことについて、歴史的な意義を持つ重要な出来事であり、多くの成果を収めたと評価しました。そのうえで、今回の訪問は両国関係をより高い段階へと押し上げ、地域の平和と安定に新たな原動力をもたらすものだと強調しました。

ベトナム駐在中国の何煒大使

何大使によりますと、今回の訪問では幅広い分野で前向きな進展が見られました。両党の最高指導者による踏み込んだ会談を通じて政治的信頼が一層強化され、今後の二国間関係の戦略的方向性が示されました。

また、両国が発表した共同声明では、「より高い水準のベトナム・中国の運命共同体」の構築が掲げられ、関係のさらなる深化が示されました。さらに、経済、司法、公安、サプライチェーンなどの分野で30件以上の協力文書が署名され、実務的な協力も大きく前進しました。

何大使はまた、両国の協力が従来の分野から、人工知能、グリーンエネルギー、デジタル経済といった新たな分野へと広がっていると指摘しました。加えて、鉄道を中心としたインフラ連結の強化を進めることで、物流の効率化と地域サプライチェーン連携の強化を図っていく方針を強調しました。

[VOVWORLD]