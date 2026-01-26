ベトナム・ラオス両党書記長　会談行う

その後、トー・ラム書記長とトーンルン書記長・国家主席はそれぞれ高級代表団を率いて会談に臨みました。席上、両首脳は今後、両国関係を新たな高みに引き上げるための方策について意見を交わしました。

会談の冒頭、トー・ラム書記長は次のように述べました。

（テープ）

「トーンルン書記長・国家主席が、新たな任期を迎えた直後に、最初の訪問国としてベトナムを選ばれたことを、私たちは心から歓迎し、高く評価しています。また、今回の訪問は、ベトナム共産党第14回全国代表大会後、私たちが最初にお迎えする外国首脳でもあります。これは、ラオスの党・国家、そしてトーンルン書記長・国家主席ご自身が、ベトナムをいかに重視しているかを示すものであり、同時に、ベトナムとラオスの関係が持つ特別な性格を如実に物語っています。今回の訪問が、両国の党と国民が、偉大な友好関係、特別な団結、包括的な協力、戦略的な結びつきを守り、発展させていく強い決意を改めて示すものになると確信しています」

一方、トーンルン書記長・国家主席は、ラオスの党・国家・国民を代表し、ベトナム共産党第14回全国代表大会の成功に祝意を表するとともに、トー・ラム氏が大会において書記長に再選されたことに対し、祝福の言葉を述べました。