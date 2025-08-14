ベトナム・キューバ支援プログラム発足

このプログラムは、ベトナム赤十字社が中心となって実施するもので、8月13日から10月16日までの65日間で、650億ベトナムドン（日本円で3億6千万円）の支援金を募ります。



集められた資金は、キューバへの医療物資や生活必需品の提供に使われる予定です。

ベトナム祖国戦線中央委員会のドー・ヴァン・チエン委員長によりますと、このプログラムは、2025年のベトナム・キューバ友好年における意義深い活動です。両国の外交関係樹立65周年を記念し、ベトナム国民がキューバ国民に対して抱く絆と国際連帯精神を表現するものだとしています。

チエン委員長はさらに、次のように強調しました。

（テープ）

「このプログラムは、単なる物資の支援にとどまらず、温かい共感と力強い国際連帯のメッセージを伝えるものです。困難な時も、ベトナム国民は常にキューバ国民と心を共にしています。ベトナムとキューバの固い絆は、両国の国民にとってかけがえのない宝です。距離は遠く離れていても、ベトナムは常にキューバの友人のために寄り添い、分かち合う気持ちを持ち続けていることを、すべてのキューバの皆さんに感じていただければ幸いです」

支援への参加方法は多岐にわたります。職場や学校での募金活動に加えて、銀行振込、QRコード、スマートフォンアプリを使った寄付も可能です。

また、キューバの人々への手紙を書いたり、キューバの子どもたちを支援する「小さな計画」に参加するなど、創造的な活動も呼びかけられています。

集められた寄付は、ベトナム赤十字社が受け付けて、今年中にキューバに届けられる予定です。

