ベトナムウィーク2026　 日本などアジア各地で開催

この催しは、ベトナム製品のPRや貿易連携の強化、ベトナム企業の輸出機会の拡大を目的としたもので、食品や農産品、日用品、伝統工芸品、加工食品などを扱うおよそ20社のベトナム企業が参加しています。

「五感で巡るベトナムの旅～食・文化・観光が織りなす魅力～」をテーマに開催される「ベトナムウィーク2026」では、日本の消費者に対し、ベトナムの国や人々、製品の魅力を総合的に体験できる機会を提供しています。

商品の紹介や文化体験、観光PRなどを通じて、活力にあふれ、親しみやすく、豊かな個性を持つベトナムのイメージを現地の消費者に広く発信することが期待されています。

ベトナムの在日大使館商務参事官のタ・ドゥック・ミン氏は、次のように語りました。

（テープ）DUC MINH

「今年のベトナムウィークでは、多くの特色あるベトナム製品が日本の消費者に紹介されています。具体的には、高品質なコメや米加工品、ドライフルーツ、カシューナッツ、伝統的な調味料、ツバメの巣を原料とした製品のほか、各地域の特産品などが展示・販売されています。また、繊維・アパレル製品や伝統工芸品、デザイン性の高い家庭用品も紹介されており、現代的な消費トレンドや、日本市場における多様化するニーズに対応した商品として注目を集めています」

[VOVWORLD]