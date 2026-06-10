ベトナムは 国連との協力における極めて優れた模範

写真: QDND

6月9日、ベトナムのファン・ヴァン・ザン副首相兼国防相は、今月9日から10日までハノイで開催されている第3回「ASEAN未来フォーラム（AFF）」に出席するためにベトナムを訪問している、国連事務次長・軍縮担当上級代表を務める中満泉氏と面会しました。

席上、ザン副首相兼国防相は、ベトナムが多国間主義や国際法、そして国連の中心的かつ代替できない役割を強力に支持していることを改めて表明しました。また、国連に対し、政策提言、知見、技術、資源の面でのベトナムへの支援を継続するよう要請したほか、2027年から2031年までの「ベトナム・国連戦略的協力枠組み」を双方で早期に策定・完了させるよう求めました。

さらに、戦後復興や、戦後に残された地雷や不発弾などの爆発物の除去作業において、ベトナムが国連や各国と経験を共有する用意があることを強調すると同時に、新たな安全保障上の課題や新興技術への対応が求められる中、特に軍縮分野の研修や人材育成において、国連が引き続きベトナムへの支援に関心を払い、提供するよう求めました。

これに対し、中満国連事務次長は、ベトナムが国連との協力における「極めて優れた模範」であると強調し、ベトナム政府の指導力や方向性を高く評価しました。そのうえで、国連ベトナム現地チームが、今後の開発目標の達成や国際的な公約の履行に向けて、引き続きベトナムとともに歩み、ベトナムを支援していく姿勢を示しました。また、ベトナムが軍縮分野における共同研修や教育活動に積極的に参加することを後押しし、支援する用意があることを明らかにしました。

[VOVWORLD]